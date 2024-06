12 éves fiút tartóztattak le nemi erőszak vádjával az Egyesült Királyságban

Csoportosan elkövetett nemi erőszak miatt több tizenévest is letartóztattak a Nagy-Britanniában található Newark városában. A legfrissebb gyanúsítottak közül 12 éves a legfiatalabb, míg a legidősebb is csak 14 éves, de 15 és 16 éves fiúkat is előállítottak már az üggyel kapcsolatban. A rendőrség megerősítette jelenlétét az elkövetés helyszínének környékén és tovább nyomoznak az ügyben.