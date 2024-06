Miután Robert Fico szlovák miniszterelnök ismét miniszterelnök lett, a vele koalícióra lépő pártokkal nekiláttak a szlovák közmédia átszervezésének. A kormánypártokkal egyet nem értők szerint ezzel Ficoék a sajtószabadságot veszélyeztetik, míg a kormány szerint kiegyensúlyozottabbá tennék a csatornát, ami szerintük jelenleg ellenzék felé lejt. Azonban a miniszterelnök elleni merénylet óta kiderült: nem kizárólag a közmédia érintett, hanem több, piaci alapon működő kereskedelmi televízió is.

Nem mindennapi adásnak lehettek szemtanúi a legnépszerűbb szlovák kereskedelmi csatorna, a Markíza TV nézői, amikor a csatorna egyik leghíresebb műsorvezetője, Michal Kovacic élő adásban azt állította, hogy a csatorna vezetői nyomást gyakorolnak a műsorvezetőkre és öncenzúrázzák a hírszolgáltatást.

Kovacic a legnézettebb szlovák politikai vitaműsor, a Testre szabva (Na telo) műsorvezetője már jó ideje, a vasárnap esti műsorát pedig a szokásos elköszönés helyett azzal zárta, hogy Szlovákia televízióinak politikai átalakítása zajlik, mivel elmondása szerint a csatorna vezetése nyomást helyez rájuk, mielőtt hozzátette, hogy a szerkesztőség összezárt és egyelőre sikerült megőrizniük a műsor integritását. Viszont amennyiben ezt a csendes harcot elvesztik, az nagyon káros hatással lehet a szlovák demokráciára.

A csatorna másnap egy közleményben bejelentette, hogy Kovacic megsértette az újságírói kódexet és e kötelezettségszegés miatt azonnali hatállyal leállítja a műsor készítését, Kovacicot pedig leveszik a képernyőről.

Erre válaszul a csatorna több mint 120 munkatársa írt alá egy levelet, amiben ultimátumot fogalmaztak meg a vezetés felé, sőt, a sztrájkot is felvetették.

A tévé munkatársai azt követelték, hogy a releváns politikai fejleményeket továbbra is bemutathassák, mindezt külső beavatkozások nélkül, kritikus kérdések megfogalmazásával.

A csatorna az ultimátum lejárta előtt, május 30-án közleményben Kovacic felszólalására utalva közölte, hogy annak nem tudnak eleget tenni, mivel egy alkalmazott a tévé jó hírnevét, illetve professzionális újságírói elveit megsértve járt el. Hozzátették, dolgoznak a Testre szabva jövőbeni struktúráján, ami jelenleg épp nyári szüneten van, de sokan nyílt titokként kezelik, hogy a jövőben már soha sem lesz látható a műsor a csatornán.

A közlemény után a képernyőn a gyász színét, a feketét magukra öntő dolgozók újabb ultimátumot adtak: amennyiben öt nap múlva nem reagál érdemben a vezetőség, akár sztrájkba kezdhetnek, drasztikus esetben pedig felmondanak.

A csendes háború, ami hónapok óta zajlik

Kovacic jelenleg még mindig a Markíza munkatársának számít, mivel a tévénél csak hazaküldték eddig, mondván, jelenleg nincs műsor, amit vezethetne. Kirúgni nem rúgták ki, mivel a tévé dolgozóit tömörítő szakszervezet elnöke, azonban a belső rendszerhez való hozzáférését már zárolták, illetve elmondása szerint a tévé pozsonyi székházába is csak előzetes engedély után léphet be.

A cseh Respekt magazinnak adott interjújában a műsorvezető elmondta, januárban az új programigazgató érkezésével kezdődött el szerinte a nyomásgyakorlás, amikor a programigazgató azzal az érvvel tiltott le a műsorba meghívott vendégeket, hogy az árthatna a tévé tulajdonosának, a cseh PFF csoportnak.

Kovacic kritizálta a menedzsmentet, amiért az a tényfeltáró riportok és a politikai témák helyett inkább bulvárvonalon erősítene, és a jelenleg nyári szüneten lévő műsorát más formátumban folytatnák – eddig ugyanis általában egy kormánypárti és egy ellenzéki politikus ült le vele egyszerre átbeszélni az adott témákat, ugyanakkor a tavaly szeptemberi választások után alakult Fico-kormány tagjai már a választás előtt sem fogadták el a meghívást a műsorba.

Kovacic szerint az első kísérletek már a parlamenti választások után megtörténtek, amikor az addig ellenzékben lévő, Robert Fico fémjelezte szociálpopulista Smer–SD, a Smer-szakadárokból alakult szociáldemokrata Hlas–SD, illetve a szélsőjobboldali SNS alapított kormányt.

A jelenleg képernyőről levett műsorvezető szerint a menedzsment részéről elvárás lett, hogy a koalíció tagjairól ne készüljön annyi tényfeltáró anyag, és ne próbálják annyira rossz színben feltüntetni őket.

Azonban Kovacic szerint eddig ellenálltak, ugyanakkor a Robert Fico elleni merénylet után az eddigi csendes harc ismét felélénkült: a merénylet kapcsán a műsorvezető szeretett volna rendezni egy vitát a legnagyobb ellenzéki párt, a klasszikus liberális-jobbközép Progresszív Szlovákia és a kormánykoalíció egyik tagjával, ugyanakkor a PS képviselője hiába ment be a televízióba, a kormánypártok közül senki sem érkezett, így végül politikusok helyett közéleti személyiségek beszéltek a merényletről és annak lehetséges politikai következményeiről.

Az újságírók visszavágnak

Annak, hogy a szerkesztők miért érzik úgy, hogy nyomás helyeződne rájuk, egy kézenfekvő, illetve egy másik, meglehetősen kicsit összetett magyarázata lehet.

A kormánykoalíció tagjai ugyanis már régóta bojkottálják a Markíza műsorait, riportereik nem válaszolnak kérdéseire, mivel szerintük Szlovákia legrégibb kereskedelmi csatornája liberális elfogultságú, aminek célja, hogy a Fico-kormányt lejárassák – a kormánypárti képviselők szerint ráadásul álhírekkel.

A szlovák kormánypártok szerint a műsor nem kiegyensúlyozott, és a nézők valójában nem egy műsorvezető által moderált vitát, hanem egy ellenzék felé elfogult műsort nézhetnek.

A másik magyarázat pedig a csatorna tulajdonosi háttere lehet. A legnézettebb szlovák kereskedelmi csatornát 2020 óta ugyanis az a cseh PFF csoport tulajdonolja, aminek más cégei üzletelnek a szlovák állammal. A PFF-nek a szlovák piacon telekommunikációs, gépipari és autópálya-üzemeltetési érdekeltségei is vannak – a csoport alá tartozó egyik cég épp május elején kötött egy 14 millió eurós szerződést az útdíjrendszer üzemeltetéséről a szlovák kormánnyal, míg az elmúlt években egy másik cége a szlovák vasúttársaságnak adott át új vagonokat.

A szlovák sajtó jobboldali, liberális oldalán szerintük e kettő között összefüggés lehet, és a PFF célja, hogy a médiavállalkozása ne akadályozza más érdekeltségeit a cégcsoportnak.

Az újságírók emiatt felkeresték a PFF csoport prágai székhelyét is, hogy ott is hangot adjanak követeléseiknek, de végül nem fogadták őket.

Csütörtökön emiatt a menedzsmenttel elégedetlen dolgozók feketében voltak: a képernyőn szereplő hírbemondók, riporterek, de még a képernyőn nem látszó technikai háttéremberek is feketét viseltek, hogy így hívják fel helyzetükre a figyelmet – a közmédia tervezett átalakítása miatt az ott dolgozók így tiltakoztak az erről szóló törvényjavaslat ellen.

Markíza dolgozói szerint öncenzúra, a kormány szerint kiegyensúlyozottság hiánya

A műsorvezető, illetve több mint 120 kollégája szignójával ellátott levél azzal vádolta a Markíza vezetőit, hogy politikai nyomásra vezetnének be öncenzúrát – más lapok arról írnak, elképzelhető, hogy a kormány maga mondta a csatornát tulajdonló PFF-nek, hogy amennyiben a csatorna továbbra is kritikus lesz a kormánnyal szemben, akkor a cégcsoport más cégeivel sem fognak üzletelni.

Maga Robert Fico is korábban a Markízát – többek között a legnagyobb elérésű szlovák portálokkal, a Denník N-nel, az Akutality-vel és az SME-vel – ellenséges médiának nevezte, koalíciós partnerei pedig ezen médiumokat elfogultsággal vádolják. Kovacic vasárnapi kijelentésére Fico jobbkeze, a miniszterelnök-helyettes Robert Kalinak másnap úgy reagált, szerinte az a mostani felfokozott hangulatnak nem a csillapítását, hanem a további gyűlöletre uszítását célozza, és arra kérte az újságírókat, próbáljanak meg kiegyensúlyozottabbak lenni.

A demokrácia pillére nem a műsorvezető, hanem a vitázók, akik nyíltan és félelem nélkül közölhetik az ellentétes véleményeket. Az egymást tisztelő emberek közötti tisztességes párbeszéd a demokrácia egyik alappillére, olyan valami, ami az utóbbi években szó szerint eltűnt Szlovákiából

– írta közleményében Kalinak, azt azonban nem tette hozzá, hogy pártja például a koronavírus-járvány kapcsán gyakran összeesküvés-elméleteket terjesztett a vírusról vagy a vakcinákról.

Más tévécsatornák is érintettek lehetnek

Ugyanakkor nem a Markíza az egyetlen tévécsatorna, ahol az utóbbi időben, de leginkább a merénylet után változtattak a vitaműsorokon.

Mint azt a Új Szón Tokár Géza felvidéki politikai elemző írja, két másik kereskedelmi csatornán is változtak a vitaműsorok. A JOJ vitaműsorát, a Pengeélent még áprilisban megszüntették, mivel a kormánykoalíció tagjai a bojkott miatt el se mentek a műsorba, így az ellenzéki képviselők gyakran vagy az elméletileg moderátori feladatokat ellátó műsorvezetővel vitáztak, vagy pedig csak a szemközti, kormánypárti vendégnek fenntartott üres széknek szegezték érveiket.

A TA3 televízió vitaműsorából pedig a média- és szólásszabadságra hivatkozva távozott annak egyik műsorvezetője, míg társát ezután eltávolították a műsorból, hogy helyette más adásokat készítsen majd.

Emellett pedig a kormány régóta tervezi, hogy a szlovák közmédiát, az RTVS-t teljesen megszünteti és újraszervezi.

Az erről szóló törvényjavaslatról épp a merénylet napján vitáztak először, majd múlthéten első olvasatban a kormánypárti többséggel a szlovák parlament el is fogadta. A javaslattal az ellenzék, az ott dolgozók és a törvény kritikusai szerint a műsorok szerkesztési szabadságába nyúlnának bele.

A közmédia dolgozói ezért már sokszor tiltakoztak a javaslat ellen, a Markízához hasonlóan gyakran fekete öltözékben jelennek meg a képernyőn, miközben sokan a felmondásukat is belebegtették. A szlovák közmédia magyar nyelvű rádiója, a Pátria rádió főszerkesztője és több ott dolgozó is utóbbi mellett döntött, mivel szerintük amennyiben a törvényt nemcsak első, hanem másod- és harmadolvasatban is elfogadja szlovák parlament, akkor megszűnik a függetlenségük – szerintük ugyanis az új menedzsmenttel felülről szólnának bele a műsorok szerkesztési politikájába.

(Borítókép: Robert Fico 2017. április 3-án. Fotó: Bernd von Jutrczenka / picture alliance / Getty Images)