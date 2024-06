Idei összeállításában Elvira Nabiullinát a Politico Európa legnagyobb „kerékkötőjeként” jellemezte. Ahogy fogalmaztak, „Elvira Nabiullina az a vezető technokrata, aki Vlagyimir Putyin orosz elnök háborús gépezetét mozgásban tartja. Az orosz központi bank élén töltött évtized alatt Nabiullina szigorú monetáris politikája többször is megmentette a rubelt, és talpon tartotta az ország gazdaságát. Eközben sikerült elhárítania a Kreml pénztárának kiürítésére irányuló, példátlan nyugati szankciók hatásait, és meghosszabbította az Ukrajna elleni háborút.

A jegybankelnök mélyről emelkedett fel – írja portréjában a The Economist. De ki is valójában az az ember, aki kicselezte a szankciókat, és életben tartotta az orosz gazdaságot?

Felemelkedés a perifériáról

Elvira Nabiullina 1963-ban született Ufában, az európai Oroszország keleti peremén fekvő városban. Tipikus olajváros volt, a szovjet minta szerint: funkcionális munkáslakások a nagy finomítók kiszolgálására. Középületeit olyan feliratok díszítették, mint a „Lenin mindig élni fog”.

A nagy áttörést az hozta meg számára, amikor az 1980-as évek elején helyet nyert a rangos Moszkvai Állami Egyetemen. Amikor Moszkvába érkezett, a Szovjetunió legjobb egyetemén a közgazdasági tananyag még mindig erősen statisztika és kommunista ideológia volt. 1985-ben Nabiullina belépett a kommunista pártba – abban az időben ez elengedhetetlen lépés volt mindenki számára, aki ambícióval rendelkezett.

Oroszország korai kísérletei a szabadpiaccal traumatikusak voltak. Borisz Jelcin, a posztszovjet Oroszország első elnöke sietett lebontani a tervgazdaságot. Miniszterelnöke, Jegor Gaidar „sokkterápiás” programot indított az átmenet felgyorsítása érdekében. Felhagyott az importkorlátozásokkal, és elrendelte az állami tulajdonú iparágak gyors privatizációját. Ezek az intézkedések jót tettek az oligarchák újonnan felemelkedő osztályának, de az átlagpolgároknak az állami ellenőrzések és támogatások eltűnésével egyre magasabb árakkal kellett szembenézniük.

Azok egyike, akinek tanácsaira még Putyin is hallgat

Putyin hatalomátvétele után hű követője lett, annak ellenére, hogy korábban liberális nézeteket vallott. Egy héttel azután, hogy 2022 februárjában orosz csapatok törtek be Ukrajnába, Nabiullina videóüzenetet intézett a központi bank munkatársaihoz. Sápadtan, de nyugodtan állt egyedül a hatalmas márvány előcsarnokban, és gondosan megválasztotta szavait.

Gazdaságunk szélsőséges, nem szokványos helyzetbe került, amit egyikünk sem akart. Az én célom az, hogy az átlagemberek és a vállalkozások a lehető legkevesebbet veszítsenek

– mondta közvetlenül a kamerába. Ezután arra biztatta alkalmazottait, hogy felejtsék el a politikai nézeteltéréseket, és koncentráljanak az előttük álló munkára. Az interneten kiszivárgott videó ritka bepillantást enged Nabiullina vezetői stílusába: szigorú, de nem nélkülözi az empátiát.

Ahogy egy korábbi kollégája fogalmazott, „olyan, mint egy sebész, aki kezeli a beteget, függetlenül attól, hogy ki a páciens”.

Nemzetközi szupersztár volt

Munkáját a háború előtt külföldön is rendkívüli módon elismerték, ő lett az első nő, aki egy G8-ország központi bankját vezette. Megmentette az orosz gazdaságot 2014-ben, miután Putyin annektálta az ukrajnai Krímet, ügyesen megemelte a kamatlábakat, és reformokat vezetett be. A rubel zuhanása és az infláció szárnyalása miatt Nabiullina beavatkozásai, amelyek révén Oroszország saját fizetési rendszert alakított ki, több száz bankot zárt be, és végül hatalmas tartalékokat halmozott fel, kivívta nemzetközi kollégái csodálatát.

Azt hiszem, joggal mondhatjuk, hogy ő írja a tankönyvet arra vonatkozóan, hogyan kell reagálni a külső szankciók ellenében

– fogalmazott Danel McDowel, a Syracuse Egyetem professzora, aki a nemzetközi politikai gazdaságtanra specializálódott, a Business Insidernek.

Putyin háborúja előtt vidáman parolázott a nyugati vezetőkkel, de ma mer persona non gratának számít a háború finanszírozása és Vlagyimir Putyin választási sikerének támogatása miatt.

De ki is valójában Nabiullina? Putyin hűséges patronáltja és szövetségese, vagy, ahogyan egyesek feltételezik, titokban a háborúval elégedetlen technokrata? Ez utóbbira abból lehet következtetni, hogy a konfliktus kezdete óta nyilvános rendezvényeken kizárólag fekete, temetési ruhákra hajazó öltözetben jelenik meg.

(Borítókép: Elvira Nabiullina 2018. február 1-jén. Fotó: Mikhail Svetlov / Getty Images)