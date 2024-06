Fákat döntött ki a vihar és egész utcákat öntött el a víz Erdélyben

A Hargita megyei katasztrófavédelem szerint Székelyudvarhelyen háztetőket és személygépkocsikat is megrongáltak a hétfő délutáni viharban kidőlt fák, egy 69 éves férfi pedig megsérült, amikor az egyik bevásárlóközpont parkolójában kidőlt egy hirdetőtábla. A sérültet a helyszínen ellátták a mentősök, kórházba szállítását elutasította.

Az Agerpres hírügynökség által idézett közlemény szerint

a tűzoltók 12 kidöntött fát távolítottak el a házakról és autókról, a szél három villanypóznát is az úttestre döntött.

A közösségi médiában megjelent felvételek szerint Székelyudvarhelyen több udvart és egész utcákat öntött el a víz.

Az óránként 80-90 kilométeres sebességű széllökésekkel érkező felhőszakadásra hétfő délután azonnali figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. A Maszol.ro hírportál helyszíni tudósítása szerint azonban a katasztrófavédelem akkor küldte ki a Ro-Alert rendszerben a székelyudvarhelyiek mobiltelefonjaira a figyelmeztetést, amikor a vihar már elvonult.

A Székelyhon.ro hírportál közlése szerint 41 udvarhelyszéki település mintegy 11 ezer fogyasztója maradt áramszolgáltatás nélkül. A vihar Maros megyében is károkat okozott. A katasztrófavédelem azt közölte: több mint 30 ház tetőzetét rongálta meg a szél és hat pincét öntött el a víz Héjjasfalván (Vanatori), Szászkézden (Saschiz), Apoldon és Segesváron.

A víz és az iszap ellepte a vasúti pályát

A Segesvár–Székelykeresztúr–Székelyudvarhely térségben végigsöprő ítéletidő a Brassó–Kolozsvár vasúti fővonalon is megbénította egy időre a közlekedést. A felhőszakadás miatt ugyanis víz és iszap lepte el a vasúti pályát a Szederjes (Mureni) és Homoródbene (Beia) közötti szakaszon.

A román államvasutak (CFR) személyszállító részlegének közlése szerint a víz visszahúzódásáig a Bukarest–Biharpüspöki (IRN 12346), Medgyes–Brassó (R 3536) és Brassó–Medgyes (R 3503) járat az erkedi (Archita) és a homoródbenei állomáson vesztegelt.

Mint írtuk, Magyarországon is fennakadásokat okozott a vihar. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) hétfőn közölte, hogy a viharos időjárás következtében több vármegyében is kidőlt fák eltávolítása, illetve vízzel elöntött területek szivattyúzása adott munkát a tűzoltóknak. Németországban a heves esőzések miatt kialakult áradásokban többen is meghaltak. Az árvízről készített galériánkat itt tudja megnézni.