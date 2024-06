Váratlan veszteség érte Putyint, megszólalt a Kreml

Mint megírtuk, az orosz sajtó arról számolt be pár napja, hogy leégett Vlagyimir Putyin orosz elnök nem hivatalos rezidenciája az Altaj-hegyvidéken, és több felvételt is nyilvánosságra hoztak ezzel kapcsolatban.

Orosz újságírók kedden kérdeztek rá Dmitrij Peszkovnál, a Kreml szóvivőjénél arra, hogy mit reagálnak az esetre, és arra, hogy „Vlagyimir Putyin dácsájaként” emlegette a sajtó az épületet. Peszkov erre azt válaszolta:

Hivatalosan nem az orosz elnök rezidenciája az épület.

„Az elnök hivatalos rezidenciái olyan rezidenciák, amelyek a kormányzathoz, a Szövetségi Biztonsági Szolgálathoz tartoznak. És az ön által említett objektum nem tartozik ezen rezidenciák közé” – mondta Peszkov a gazeta.ru szerint.

Az mk.ru mindehhez azt is hozzátette, hogy pár évvel ezelőtt volt egy hasonló eset, amikor „Putyin dácsájaként” emlegettek egy Praszkovejevkában – a Krasznodari határterületen lévő Gelendzsik üdülőváros közelében – található komplexumot. Peszkov akkor is cáfolt, sőt akkor még Putyin is azt mondta, hogy sem a rokonainak, sem neki nincs ott ingatlanja, és soha nem is volt.

Később egy Putyin-közeli orosz milliárdos, Arkagyij Rotenberg megjelent a nyilvánosság előtt, és egy tévéinterjúban elmondta, hogy övé az épület, és hogy egy fényűző szállodát tervez nyitni ott (Rotenbergék ellen egyébként az invázió után szankciókat vezettek be Nyugaton).