Szerdán Franciaországban megkezdődött a normandiai partraszállás 80. évfordulója alkalmából rendezett háromnapos megemlékezéssorozat, amelyre 25 állam- és kormányfő, köztük Joe Biden amerikai és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök, valamint III. Károly brit uralkodó is hivatalos.

A normandiai partraszállásról emlékeznek meg a világ vezetői és veteránjai. A francia elnökség tájékoztatása szerint Franciaország történelmének legjelentősebb megemlékezésén a szövetségesek célja egységet mutatni az ukrajnai háború kezelését illetően is. A világ vezetői tisztelegtek a veteránok előtt is és ígéretet tettek arra, hogy továbbra is kiállnak a demokrácia mellett – adta hírül az MTI.

Emmanuel Macron francia elnök szerdán elsőként a nyugat-franciaországi Plumelec településen emlékezett meg a breton ellenállókról és a Szabad Franciaország első ejtőernyőseiről, akik a brit különleges erők kötelékében harcoltak.

„Tudom, hogy hazánkban rengeteg olyan fiatal van (...), akik készek ugyanolyan áldozatvállalásra, mint az idősebbek. A növekvő veszélyek idején önök emlékeztetnek arra, hogy mi is készek vagyunk ugyanilyen áldozatokat hozni, hogy megvédjük azt, ami a legdrágább számunkra: Franciaországot és köztársasági értékeinket” – mondta Emmanuel Macron az elitalakulatok képviselőinek jelenlétében.

A második világháborúban a második frontot megnyitó, a történelem legnagyobb partraszállási hadművelete, a brit titkosszolgálatok által kidolgozott Overlord hadművelet „leghosszabb napja” valójában már 1944. június 5-én késő este megkezdődött: a BBC kódolt üzenetet sugárzott, utasítást adva a francia ellenállási mozgalom szabotázsakcióinak megkezdésére.

Éjféltől a légierő 1200 gépe mintegy 5000 tonna bombát dobott le a Le Havre-tól Cherbourgig terjedő atlanti partvidékre, majd éjfél után két órakor több hullámban 23 ezer ejtőernyőst dobtak le, hogy hídfőállásokat teremtsenek. Az első felszabadított franciaországi épület egy kávézó volt a benouville-i híd közelében.

Emmanuel Macron szerda délután a normandiai Saint-Loba utazott, ahol beszédet mondott a civil áldozatainak emlékére. A kisváros 90 százalékban elpusztult 1944. június 7-re virradó éjjel, a becslések szerint 50-70 ezer polgári áldozatot követelve. Este pedig a normandiai Caen börtöne előtt emlékezik meg azokról az ellenállókról, akiket a német megszállók kivégeztek a normandiai partraszálláskor.

Párizsban is egyeztetett Biden és Zelenszkij

Joe Biden amerikai elnök, aki szerda délelőtt érkezett meg Párizsba, csütörtökön csatlakozott az ünnepségekhez, a brit uralkodóval, Olaf Scholz német kancellárral, Sergio Mattarella olasz államfővel és Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel együtt.

Az amerikai elnök csütörtökön beszédet mondott a normandiai partaszállás emlékhelyein, a Utah és Omaha Beachen rendezendő hivatalos ünnepségeken, ahol a Fehér Ház tájékoztatása szerint „73 ezer bátor amerikai szállt partra, hogy előkészítse az utat Franciaország és Európa felszabadításához”.

A tájékoztatás szerint Joe Biden megbeszélést folytat ukrán kollégájával is, és megvizsgálják, hogyan mélyíthetik tovább az Ukrajnának nyújtott támogatást Oroszországgal szemben. Oroszországot az ukrajnai háborúra hivatkozva a szövetségesek nem hívták meg a 80. évfordulós ünnepségekre.

Emmanuel Macron pénteken a hivatalában fogadja majd ukrán kollégáját, és a francia kiképzőtisztek esetleges Ukrajnába küldéséről egyeztet vele. A Fehér Ház tájékoztatása szerint Joe Biden beszédet mond pénteken a normandiai Pointe du Hocban a szabadság és a demokrácia védelmének fontosságáról. Az amerikai elnököt szombaton francia kollégája a legmagasabb protokolláris szinten fogadja a párizsi Diadalívnél, mielőtt megbeszélést folytatnak az Elysée-palotában, amelyet nagyszabású fogadás követ.

Nyolcvan évvel Európa felszabadítása után a háború visszatért a kontinensre. A két elnök ezért megvitatja az Ukrajnának nyújtandó erős és hosszú távú támogatást

– közölte a francia elnökség.