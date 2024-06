Joe Biden amerikai elnök a Gázai háború kirobbanása óta teljes mellszélességgel a zsidó állam mellett állt ki, de a palesztin civil áldozatok magas száma miatt a háború lezárására törekszik, nyomást gyakorol Izraelre. Ha a szemben álló felek a napokban megegyeznek, akkor a háború hamarosan véget érhet, de ez egyúttal Benjamin Netanjahu bukását is jelentheti. A háború állásáról Kaiser Ferencet, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensét kérdeztük.

„Nehéz megmondani, hogy a Joe Biden által ismertetett béketerv a gázai háború lezárásához vezet vagy sem, de az biztos, hogy már kormányválságot okozott Izraelben” – válaszolta az Index kérdésére Kaiser Ferenc, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense, aki szerint mivel az Egyesült Államok a zsidó állam legnagyobb támogatója, az izraeli vezetés nem intézheti el egy kézlegyintéssel az amerikai elnök javaslatát.

Kaiser Ferenc szerint már a sokadik amerikai próbálkozásnak vagyunk szemtanúi, de Izrael eddig képes volt ellenállni a háború lezárását célzó nyomásgyakorlásnak.

Joe Bidenen is egyre jelentősebb a nyomás, hiszen a demokrata szavazók elégedetlenek Izrael gázai politikájával, az elnökválasztás pedig egyre közelebb. A palesztin adatok szerint 37 ezer áldozata van a háborúnak, reálisnak tartom, mert tízezrek lehetnek a romok alatt. Nem lehet tudni, hogy pontosan hányan vesztették életüket, mennyien tűntek el

– tette hozzá a szakértő.

Alkut kötni a túszokért

Ofír Falk, Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő külpolitikai főtanácsadója arról beszélt, hogy Biden javaslata „egy olyan alku, amellyel egyetértettünk – nem egy jó alku, de nagyon szeretnénk, ha az összes túsz kiszabadulna”. „Sok részletet kell még kidolgozni” – mondta, hozzátéve, hogy az izraeli feltételek, köztük „a túszok szabadon bocsátása és a Hamász mint népirtó terrorszervezet megsemmisítése”, nem változtak.

Biden kezdetben teljes mellszélességgel kiállt az október 7-i terrortámadásra válaszoló Izrael mellett. A gázai offenzíva civil áldozatai – köztük a nők és gyerekek – magas száma miatt később nyíltan bírálta az izraeli kormányt és szankciókkal fenyegetőzött. Később az izraeli kormány által kidolgozott, a háború befejezését célzó háromfázisú tervet mutatott be, melynek első, hathetes fázisában teljes tűzszünet következne, és az izraeli erők kivonulnak a gázai övezet lakott területeiről.

Az első szakaszban fegyverszünetet léptetnének életbe és a Hamász visszaadna néhány általa fogva tartott túszt. A második szakaszban a felek tárgyalnának az ellenségeskedések határozatlan idejű beszüntetéséről és hazatérhetne a még életben lévő többi izraeli fogoly.

„A harmadik szakaszban a Gázai-övezet újjáépítése lenne a fókuszban, ami az ENSZ becslése szerint akár tíz évig is eltarthat. A legfrissebb adatok szerint a palesztin otthonok 53-54 százaléka vagy teljesen megsemmisült, vagy súlyosan megrongálódott, és a közüzemek esetében még rosszabb a helyzet” – fogalmazott Kaiser Ferenc.

A béke Netanjahu bukásához vezet?

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense emlékeztetett, hogy Benjamin Netanjahu csak a szélsőjobboldali pártok segítségével tudott korábban kormányt alakítani, két legradikálisabb tárcavezetője, Itamar Ben-Gvir nemzetbiztonsági miniszter és Bezalel Szmotrics pénzügyminiszter jelezte, hogyha a kormányfő elfogadja Biden javaslatát és békét köt, akkor azonnal kilépnek a kormányból. Szmotrics egyenesen arról beszélt, hogy nemcsak a Hamászt, hanem a Hezbollahot is meg kell semmisítenie a zsidó államnak. „Ez még a Hamásznál is keményebb dió lenne” – fűzte hozzá a szakértő, aki úgy látja, hogy Izraelen belül is nőnek a feszültségek, elég, ha csak a tel-avivi 120 ezres demonstrációra gondolunk, amit a túszok hazahozataláért és a háború lezárásáért tartottak.

10 Galéria: 120 ezres demonstráció Tel-Avivban Fotó: Anadolu / Getty Images Hungary

Kaiser Ferenc szerint nagy kérdés, hogy az izraeli politika legnagyobb túlélője hogyan tudja feloldani a feloldhatatlannak tűnő ellentéteket.

Van rá esély, hogy a békekötés Netanjahu automatikus bukásával jár, mivel a szélsőjobboldali szövetségesei azonnal kihátrálnak mögüle. Biden viszont teljes joggal fogalmazta meg, hogy Izrael nagyjából elérte a céljait, hiszen a Hamász harcoló alakulatainak döntő többségét megsemmisítette. A terroristák olykor még tudnak rakétákat kilőni, de a rakétakészletek, rakétatartalékok döntő többségét is megsemmisítették az izraeli erők. Alaposan meggyengítették, helyenként szétzúzták a Hamász parancsnoki láncát. Innentől kezdve bármeddig lehet háborúzni, amíg van élő palesztin Gázában, de Izrael ennél sokkal többet már nem tud elérni a harcmezőn

– jelentette ki az NKE docense, hozzátéve, hogy az áldozatok számának növekedésével a terroristává válható palesztinok száma is nő.

Mi történik a harcmezőn?

Kaiser Ferenc szerint nemcsak Rafah városában, hanem több műveleti térségben is nagyon heves harcok zajlanak.

A rafahi támadásnak szemmel láthatóan az a fő célja, hogy teljesen elzárja Egyiptomtól a Gázai övezetet. Egyiptomból érkezik a segélyek döntő többsége, de föld alatti alagutakon és még sokféle más módon a becsempészett fegyverek egy része is. Nem az egyiptomi kormány csempészi be a fegyvereket, hanem azok a különböző terrorcsoportok, amelyek különösen a Sínai-félszigeten nagyon jelentős támogatottsággal bírnak. Izrael a biztonsági zóna kialakításával el tudja vágni a maradék utánpótlásától is a Hamászt

– mondta Kaiser Ferenc, hozzátéve, hogy nem szabad elfelejteni: Rafah és környéke abban a zónában fekszik, amelyet Izrael nagyon sokáig ajánlott a palesztinoknak, mint biztonságos területet.

A szakértő szerint, ha megvizsgáljuk azokat a térképeket, amelyek azt mutatják, hogy a palesztin civileknek mekkora a mozgástere, akkor azt látjuk, hogy gyakorlatilag már nincs hova menekülniük a harcok elől. A palesztinok minél távolabb kerülnek a déli, határ menti területektől, annál kevesebb az esélye, hogy ivóvízhez, élelmiszerhez jutnak. A Rafah környékén lévő másfél millió civilből egyes becslések szerint 700 ezer távozott az ostrom hatására, de semmi sem garantálja, hogy a Gázai övezet más részein nem indulnak újabb hadműveletek.

„Elképesztő méretű a pusztítás, nem olyan egyszerű a törmelékkupacokon keresztül távozni, ugyanezek a törmelékkupacok egyébként a Hamász harcosainak, terroristáinak remek búvóhelyeknek számítanak az izraeli haderővel szemben” – fogalmazott Kaiser Ferenc.

(Borítókép: Egy palesztin nő egy házra mért izraeli csapás helyszínén az Izrael és a Hamász között zajló konfliktus közepette a Gázai övezet déli részén fekvő Khan Júniszban 2024. június 3-án. Fotó: Mohammed Salem / Reuters)