Emlékparkot állítanának Franciaországban a második világháború nyugati színterének végjátékának, a normandiai partraszállásnak, ám nem mindenkit nyűgöztek le a tervek. Miközben a tervezők csúcsmodern mozgó színpaddal és díszlettel, különböző fény- és hanghatásokkal és egyéb extrákkal készülnének, a háborús veteránok családtagjai ezt tiszteletlenségnek tartják. Bár sokáig úgy tűnt, hogy a projekt ellenzői kerekednek felül ebben a harcban, most úgy tűnik, hogy fordulat következik be, hamarosan pedig meg is kezdhetik az emlékpark kialakítását.