Az oroszok elfoglalhatták Ivanivkát a harkivi régióban

Az orosz csapatok nemrég két Harkiv megyei település – Vovcsanszk és Ivanivka – közelében is előrenyomultak – írta meg az Unian a washingtoni Hadtudományi Intézet (ISW) jelentése alapján.

A június 6-án, csütörtökön nyilvánosságra hozott geolokációs felvételek azt mutatják, hogy az ellenségnek sikerült előrenyomulnia a Vovcsanszktól délnyugatra fekvő Sztaricsán belül

– közölte friss jelentésében az ISW.

„Az orosz erők a közelmúltban, június 6-án Kupjanszktól délkeletre haladtak előre a Kupjanszk–Szvatovo–Kremenna vonal mentén folytatódó szárazföldi támadások közepette. A június 6-án közzétett geolokációs felvételek azt mutatják, hogy az orosz erők Ivanivkától északnyugatra (Kupjanszktól délkeletre) egy szakasznyi gépesített támadás során nyomultak előre” – olvasható a jelentésben.

Elemzők szerint ez arra utalhat, hogy az oroszok talán magában Ivanovka faluban is előrenyomultak. Ezt megerősítik a DeepState elemzői is, akik arról számoltak be, hogy az orosz csapatok újabb sikereket értek el Harkiv térségében. A szakértők azt állították, hogy a megszállóknak sikerült átvenniük az ellenőrzést június 6-án Ivanivka felett.