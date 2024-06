Keresik Michael Mosley tévés orvost és újságírót, aki eltűnt, miután a görögországi Szími szigetén tengerparti sétára indult. A 67 éves, a The One Show és a This Morning című műsorokban való szerepléseiről ismert férfit utoljára akkor látták, amikor helyi idő szerint szerdán délután fél kettőkor elindult a St. Nicks strandra sétálni. Felesége, Dr. Clare Bailey értesítette a hatóságokat, miután este fél nyolcig nem tért vissza, de az éjszaka folyamán sem sikerült megtalálniuk – írta meg a The Guardian.

Egy helyi Facebook-csoportban megosztottak egy bejegyzést, amelyben felhívást intéztek bárkihez a mintegy 2500 lakosú szigeten, aki esetleg látta Mosley-t. A bejegyzésben ez állt: „Egy kutató- és mentőcsapat érkezik Athénból drónokkal és más kifinomultabb felszerelésekkel, hogy kiterjesszék a keresést. A férfi 13.30 körül indult hazafelé a St. Nick's-ről (a sziget egyik strandjáról – a szerk.), de nem ért haza. A barátai aggódnak, mivel 6 órája látták utoljára. A neve Mike Mosley, és sok brit ember számára ismerős arc.”

A görög rendőrség a portálnak elmondta, hogy egy helikopter és speciálisan kiképzett kutyák is csatlakoznak a Mosley-t kereső csoporthoz a távoli égei-tengeri szigeten.

Minden lehetséges erőnkkel keressük őt. Ma reggel jelentették be hivatalosan az eltűnését, és most már rendőrök, tűzoltók és önkéntesek vesznek részt a keresésében

– mondta a műveletet felügyelő rendőrfőnök, aki névtelenséget kérve nyilatkozott. Egy drónt is bevetettek, és a görög parti őrséget is utasították, hogy járőrözzön a sziget zord partvidékén. „Azon a feltételezésen vagyunk, hogy a hőség miatt lehet, hogy megcsúszott és talán leesett a magasból. Jelenleg semmit sem zárunk ki.”

A keresésben részt vevő egyik magas rangú biztonsági tisztviselő szerint a brit híresség utáni kutatómunka kezd egy „thrillerhez hasonlítani”. Mosley-t, mint mondta, barátok fogadták a szigeten, „ahol nagyon kicsik a távolságok”, mégsem látták őt sehol már egy jó ideje.

Ez őrültség, ennek semmi értelme! Hogy tűnhet el valaki fényes nappal? Ha történt volna vele valami, akkor azon az ösvényen vagy annak közelében találtuk volna meg, amelyen visszafelé tartott a kikötőbe, ahol a barátaival lakott. És mégis, ennyi órával később semmi sincs.

– mondta.

Egy másik rendőr szerint a pletykákat, miszerint egy pedi üdülőhelyen egy buszmegálló közelében látták, elvetették, miután ellenőrizték a térfigyelő kamerák felvételeit. A keresést várhatóan pénteken tovább bővítik a tűzoltóság által kiképzett kutyákkal együtt, illetve további rendőrök is érkeznek Rodoszról.

Mosley a Daily Mail rovatvezetője, és számos dokumentumfilmet készített a diétáról és a testmozgásról, köztük a négyes csatorna Michael Mosley: Who Made Britain Fat? című műsorát, valamint a BBC Trust Me, I'm a Doctor című sorozatában is szerepelt. Hat hétig élt galandférgekkel a beleiben az Infested! Living with Parasites című dokumentumfilm kedvéért.

Mosley-nak tulajdonítják az 5:2 diéta növekvő népszerűségét is, amely a heti kétnapos böjtöt jelenti a fogyás érdekében. Korábban a Brit Orvosi Szövetség „az év orvosi újságírója” címet adományozta neki.