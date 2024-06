Merrick Garland, az Amerikai Egyesült Államok igazságügyi minisztere a képviselőház igazságügyi bizottsága előtti meghallgatáson kijelentette, hogy minisztériuma „aggódik” az Egyesült Államokban elkövetett terrortámadás lehetősége miatt a Hamász október 7-i izraeli cselekménye után. A tárcavezető szerint a fenyegetettségi szint óriási mértékben megemelkedett, ugyanis robbanásszerűen megnőtt az antiszemita fenyegetések száma, emellett az arab- és muszlimellenes fenyegetések is megjelentek az államokban.

Merrick Garland, az Amerikai Egyesült Államok igazságügyi minisztere kedden kijelentette, hogy minisztériuma „aggódik” egy, az Egyesült Államokban elkövetett terrortámadás lehetősége miatt, amely a Hamász október 7-i izraeli cselekményéhez hasonlíthatna – írja az Axios amerikai hírportál.

A miniszter megjegyzései kedden, a képviselőház igazságügyi bizottsága előtti meghallgatáson hangzottak el.

A tárcavezető már korábban – egy tavaly októberi sajtótájékoztatón – is közölte, hogy az amerikai igazságügyi minisztérium figyelemmel kíséri az október 7-i támadást követő fenyegetéseket, „különös tekintettel a hitközségeket fenyegető veszélyekre”. A mostani meghallgatáson azt mondta: a veszély továbbra is fennáll, sőt, még nagyobb is lehet a korábbinál.

Aggódom amiatt, hogy október 7-e után terrortámadás érheti az országot. A fenyegetettségi szint óriási mértékben megemelkedett. Minden nap aggódunk a kérdés miatt, megpróbálunk nyomon követni mindenkit, aki esetleg ártani akar az országnak

– fogalmazott Merrick Garland. „Természetesen ez az igazságügyi minisztérium számára kiemelt prioritás” – tette hozzá.

A miniszter szerint a Gázai háború kirobbanása óta robbanásszerűen megnőtt az antiszemita fenyegetések száma, emellett az arab- és muszlimellenes fenyegetések is megjelentek az államokban, amik félelemmel töltik el a közösségeket. „Polgárjogi munkánk fontos elemének tekintjük az ilyen fenyegetések megállítását” – fogalmazott.

Európában is nő a diszkrimináció

Az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége (FRA) éves jelentése szerint az antiszemitizmus Európában is növekszik, kiemelték, hogy a Hamász palesztin iszlamista szervezet által október 7-én Izrael területén elkövetett terrortámadás, majd Izrael katonai válasza a Gázai övezetben

a zsidók elleni fenyegetések és erőszak riasztó növekedését váltotta ki az Európai Unióban.

Az uniós ügynökség szerint az EU-ban egyre növekvő intolerancia számos társadalmi csoportot, köztük a muszlimokat, az afrikai származásúakat, a romákat és a migránsokat is érinti. Az online platformokon terjesztett félrevezető információk csak súlyosbították a rasszista és megosztó hozzáállást a lakosság körében.