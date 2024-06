Új fotót posztolt magáról Robert Fico szlovák kormányfő, melyen az látható, amint mankóval a választási urna mellett épp az európai parlamenti választáson adja le szavazatát.

Azért szavaztam a kórházban, mert ez a választás is fontos. Olyan európai parlamenti képviselőkre kell szavazni, akik a békét és nem a háború folytatását támogatják. A nyugati országok beleegyezése, hogy az Ukrajnának küldött fegyvereiket orosz területen lévő célpontok ellen is felhasználhassák, bizonyíték arra, hogy a nagy nyugati demokráciák nem békét akarnak, hanem a feszültség eszkalációját az Orosz Föderációval szemben, amire biztosan sor is kerül