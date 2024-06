Akár 45 Celsius-fokot is mérhetnek az elkövetkező napokban Görögországban és Törökország nyugati részén. Az előrejelzések figyelmeztetnek, hogy a kevés eső miatt a görögöknél akár erdőtüzek is kialakulhatnak, de a mexikói, pakisztáni vagy éppen indiai rekord-melegek után itt is áldozatokat szedhet a mini-hőhullám.