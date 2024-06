Három vádpont ügyében zajlik az amerikai elnök, Joe Biden fiának büntetőpere, amely alapján az ügyészség szövetségi bűncselekmény elkövetésével vádolja.

A tárgyaláson – európai útja előtt – megjelent a vádlott édesanyja, Jill Biden, az amerikai first lady. Meghallgatták az FBI szakértőjét, és tanúvallomást tesz Hunter Biden volt felesége is. Kathleen Buhle húsz évig volt Hunter házastársa. Három gyermekük született, 2016-ban azonban elváltak, miután Buhle megelégelte férje kicsapongó életét, hűtlenségét és kábítószer-függőségét.

Hatalmas figyelem övezi ezt a pert is – Donald Trump tárgyalása után, amelyben az esküdtek mind a 34 vádpontban bűnösnek találták a volt elnököt –, hiszen még nem akadt példa arra, hogy egy éppen regnáló elnök gyermeke kerül a vádlottak padjára.

Senki sem hazudhat, még Hunter Biden sem

– üzente a vádat képviselő ügyész az esküdteknek. Derek Hines szerint Biden junior „átlépett egy a határt, amikor úgy döntött, hogy fegyvert vásárol, és hazudott a szövetségi háttérellenőrzéskor”.

Hunter Biden rákbeteg bátyja, Beau Biden 2015-ös halála után süllyedt depresszióba, amit droggal is próbált enyhíteni. Védőügyvédje szerint azonban nem tudatosult benne, hogy kialakult a függőség.

Az illegális fegyvervásárlás és -tartás három vádpontja akár 25 év börtönnel sújtható, de ilyen elrettentő büntetést nem szoktak kiszabni egy ilyen ügyben – emlékeztet az El País amerikai kiadása.

A hazugság

Hunter Biden 2018 októberében tért be egy Wilmington melletti fegyverboltba, ahol kiszemelt egy revolvert. A vásárlásához ki kellett töltenie egy részletes űrlapot, sok apró betűs résszel. A 11/e jelzésű kérdés arra vonatkozott, használ-e illegális stimulánst, kábítószerélvező-e, illetve kialakult-e függősége. A nem-választ ikszelte be. A lábjegyzetben meg kellett erősítenie, hogy válaszai helytállóak. Itt arra is figyelmeztették, hogy ellenkező esetben tilos fegyvert vásárolnia, ha pedig mégis megteszi, hamis nyilatkozata szövetségi bűncselekménynek minősül.

Hunter Biden ennek ellenére megvette a Coltot.

A fegyvert tizenegy nappal később Hallie Biden, Beau Biden özvegye dobta egy kukába.

A revolvert megtalálták, és könnyedén azonosították vásárlóját. Az ügyészség azt állítja: Hunter Biden kábítószer-használó és -függő volt a vétel idején, azaz hazudott, ezzel pedig szövetségi bűncselekményt követett el.

A halmazati börtönbüntetés mellett vádpontonként 250 ezer dolláros pénzbírsággal is sújthatják, és három évre felügyelet alá helyezhetik.

Meghiúsult vádalkuk

Hunter Biden ártatlannak vallotta magát.

Kezdetben elismerte, hogy jogtalanul vásárolt és tartott fegyvert, sőt – büntetését enyhítendő – vádalkut kötött az ügyészséggel, amely cserébe elvárta, hogy két évig ne drogozzon, és soha többé ne vásároljon fegyvert.

A megállapodás azonban a bíró beavatkozása után megbukott. Maryellen Noreika, egy Trump által kinevezett bíró ugyanis republikánus nyomásra nem hagyta jóvá a vádalkut.

Amennyiben a 12 tagú esküdtszék bűnösnek nyilvánítja Hunter Bident, a bíró pedig ezek után börtönbüntetésre ítéli, akkor a vádlott apja amerikai elnökként megkegyelmezhet fiának, mert a bűncselekmény szövetségi jellegű.

Donald Trump például a hallgatási pénz ügyében azért nem adhat kegyelmet magának, ha elnöknek választják, mert a pert New York állam, nem pedig az Egyesült Államok indította ellene.

Joe Biden az ABC-nek adott interjújában már korábban bejelentette, hogy ha elítélik, nem ad kegyelmet fiának. Ennek ellenére a támogatásáról biztosította Huntert.

Korlátlanul szeretjük

– tudatta közleményében, és felesége, Jill nevében is hozzátette: „nagyon büszkék vagyunk arra a férfira, akivé mára kinőtte magát”.

A fegyvervásárlással kapcsolatos vádak kizárólag Hunter Bident érintik,

Apját nem.

A republikánusok évekig sikertelenül próbálták bizonyítani, hogy az elnök profitált fia üzleti ügyeiből, és ötmillió dolláros jutalékot kapott Ukrajnától. Utóbb bebizonyosodott, hogy a koholt vádakat egy, az orosz hírszerzéshez kötődő volt ukrán képviselő terjesztette.

Az csak hab volt a tortán, hogy később még az orosz elnök is védelmébe vette az ifjabb Biden ukrajnai ügyleteit.

Hunter Bident egyébként kilenc, adózással kapcsolatos bűncselekménnyel is vádolják Kaliforniában. Jóllehet utólag minden tartozását kiegyenlítette, az ottani vádalku sem jött létre, így újra bíróság elé kell majd állnia.

(Borítókép: Hunter Biden 2024. június 3-án. Fotó: Kevin Lamarque / REUTERS)