Újabb részletek derültek ki a Görögországban eltűnt brit műsorvezető haláláról

Korábban az Index is beszámolt a Görögországban eltűnt Michael Mosley brit műsorvezető haláláról, a tragédia körülményeiről a BBCmost újabb információkat közölt.

A televíziós szakember boncolási vizsgálatából kiderült, hogy természetes halállal halt meg szerdán 16 óra környékén. A rendőrségi közleményből az is kiderül, hogy sérülések nem keletkeztek a férfin.

A térfigyelő kamerák felvételein látszik, hogy Michael Mosley egy pillanat alatt eltűnik a képből és a hegyoldalon lefelé tart, közel ahhoz a helyhez, ahol megtalálták.

Fél Görögország őt kereste

A 67 éves Michael Mosley-t, aki The One Show és a This Morning című műsorokban való szerepléseiről vált ismertté, akkor látták utoljára, amikor helyi idő szerint szerdán délután fél kettőkor elindult a St. Nicks strandra sétálni.

Az első hírek egy helyi Facebook-csoportban jelentek meg róla, amelyben felhívást intéztek bárkihez a mintegy 2500 lakosú szigeten, aki esetleg látta Michael Mosley-t.

Michael Mosley a Daily Mail rovatvezetője, korábban számos dokumentumfilmet készített a diétáról és a testmozgásról, köztük a négyes csatorna Michael Mosley: Who Made Britain Fat? című műsorát, valamint a BBC Trust Me, I'm a Doctor című sorozatában is szerepelt. Hat hétig élt galandférgekkel a beleiben az Infested! Living with Parasites című dokumentumfilm kedvéért.

Michael Mosley-nak tulajdonítják az 5:2 diéta növekvő népszerűségét is, amely a heti kétnapos böjtöt jelenti a fogyás érdekében. Korábban a Brit Orvosi Szövetség „az év orvosi újságírója” címet adományozta neki.