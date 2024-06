Fontos fejlesztést jelentett be az Apple: integrálja az OpenAi technológiáját készülékeibe. Az újdonságnak azonban nem örül mindenki. Közéjük tartozik Elon Musk is, aki egyenesen kitiltaná vállalataiból a vállalat készülékeit.

A leginkább a Tesla és az X révén ismert multimilliárdos Elon Musk bejelentette, hogy minden vállalatánál betiltja az Apple készüléket. Azután került sor erre a bejelentésre, hogy az Apple közölte, integrálja az OpenAI technológiáját iPhone-jaiba – írja az Independent.

A változás értelmében az Apple a ChatGPT-t is beépítette az MI-megoldások közé. Az OpenAI chatbotja csak kérésre jön elő, egyébként az Apple saját nyelvi modelljei dolgoznak az új rendszerekben, de a ChatGPT tudása is jól tud jönni időnként.

Elon Musk azonban egyáltalán nincs elragadtatva az újdonságtól. Musk szerint egy ilyen fejlesztés elfogadhatatlan biztonsági kockázatokat rejt.

Ha az Apple rendszerszinten integrálja az OpenAI-t, akkor az Apple eszközei be lesznek tiltva a cégeimnél

– fakadt ki a világ leggazdagabb embere.

Ennél is tovább ment az üzletember, amikor arról értekezett, miszerint a látogatók sem vihetik be almás készülékeiket. „A látogatók Apple eszközeit a bejáratnál fogjuk ellenőrizni, ahol egy Faraday-kalitkában tárolhatják őket” – jelentette ki (A Faraday-kalitka egy zárt doboz, amely megakadályozza a vezeték nélküli jelek be- és kimenését).

A lap szerint Musk tilalma az X mellett valószínűleg a SpaceX-et és a Teslát is érintené.

Az Apple korábban azt ígérte, hogy a Musk által kifogásolt funkció még idén megjelenik. Az OpenAI is megerősítette, hogy technológiáját széles körben integrálják az operációs rendszerbe.

Azonban mind az OpenAI, mind az Apple hangsúlyozta, hogy mindenki számára biztosítják az adatvédelmet. „A kéréseket nem az OpenAI tárolja, és a felhasználók IP-címei el vannak takarva” – áll az OpenAI közleményében.

Az integráció azt jelenti, hogy ezentúl a Siri kérések a ChatGPT-nek is elküldhetők. A funkció az Apple új „Writing Tools” nevű rendszerében is elérhető lesz. Ez lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy tartalmat állítsanak elő írásukhoz, vagy dokumentumaikat kevesebb szóval vagy más stílusban újraírják. Az Apple emellett integrálni fogja az OpenAI képgeneráló technológiáit is, hogy illusztrációkat készíthessenek dokumentumokhoz.

Az összes szolgáltatás az „Apple Intelligence” nevű szolgáltatáscsomag része. Noha ez többnyire az Apple saját technológiáira támaszkodik, az OpenAI technológiáit is integrálja.

