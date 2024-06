Hatalmasat bukott a vasárnapi EP-választáson Emmanuel Macron pártja, Marine Le Pen győzelme miatt a francia elnök kénytelen volt feloszlatni a törvényhozást – és kiírta az előrehozott választásokat. Tarjányi Péter szerint Macron leginkább abban bízik, hogy ezzel a lépéssel stabilizálni tudja majd helyzetet, ahogy azt Erdogan is tette Törökországban, azonban ha a szélsőjobboldal az EP-választás után a nemzeti választáson is győzedelmeskedik, az hatással lehet az orosz–ukrán háborúra is.

Európában talán Emmanuel Macron volt a leginkább elkötelezett amellett, hogy nyugati katonákat kellene küldeni az Ukrajnában zajló háborúba. A biztonságpolitikai szakértő szerint ha fordulat következik be a francia politikában,

az nagyon tudna fájni Kijevnek, Moszkvában viszont örömtüzeket gyújtanának.

Egy másik kulcsországban, Németországban is második helyen végzett a szélsőjobboldal. Tarjányi Péter szerint a Moszkva-barát Alternatíva Németországért (AfD) előretörése miatt szintén fájhat a feje Zelenszkijéknek.

Viszonyulás a háborúhoz

Az ukránok az Egyesült Államok után leginkább Németország támogatására számíthattak a fegyverszállítások és a pénzügyi segítség tekintetében. A biztonságpolitikai szakértő úgy látja, az eredmények tükrében ebben a két államban (Franciaország, Németország) akár fordulat is bekövetkezhet a háborúhoz való viszonyban, amely hatással lehet a fronton zajló eseményekre is.

A teljes beszélgetés itt tekinthető meg:

Ha tetszett az adásunk, és még nem tették volna meg, akkor mindenképpen iratkozzanak fel az Index YouTube-csatornájára, hogy ne maradjanak le a további műsorainkról, ha pedig inkább podcastként hallgatnák meg a Frontvonal legújabb részét, ide kattintsanak:

(Borítókép: Emmanuel Macron francia elnök (l) és Brigitte Macron (r) francia first lady fogadják Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt és Olena Zelenszkij ukrán first ladyt az Elysée-palotában 2024. június 7-én. Fotó: Telmo Pinto / SOPA Images / LightRocket / Getty Images )