Oroszország szankciókkal sújtott gazdasága még a háború után két évvel is ellenállónak tűnik, tavaly 3,6 százalékos GDP-növekedést könyvelhetett el. Az Oroszországból származó jelentések szerint a növekedést elsősorban a hadiipar, a gazdaságot stabilizáló támogatások és a szakpolitikai szigor hajtja − írja a Business Insider.

Az orosz gazdaság fokozatosan militarizálódik. Egyes ágazatok és régiók nyertesei Oroszország új, háborús gazdaságának

− fogalmaztak májusban a londoni székhelyű Centre for Economic Policy Research agytröszt kutatói.

A CEPR kutatói szerint 2022 őszétől 2024 tavaszáig 60 százalékkal nőtt a termelés a háborúval kapcsolatos iparágakban. A többi ágazat feldolgozóipari termelése ugyanebben az időszakban stagnált. Oroszország néhány legszegényebb régiója részesül a javak újraelosztásából.

A háború sok embernek olyan felfelé irányuló társadalmi mobilitást kínált, ami korábban nem volt elérhető

− írták a CEPR kutatói.

Az olajnál is nagyobb üzlet

A Bank of Finland januárban közzétett jelentése szerint azokban a régiókban, ahol a katonai toborzás fokozódik, a háztartások a háború kezdete óta magasabb bevételeket könyvelhettek el. A kutatás szerint a bankbetétek 2022 augusztusától 2023 augusztusáig mintegy 30 százalékkal nőttek a szegény régiókban, ahol több férfi vonult be a háborúba − megelőzve a többi régió 20 százalékos emelkedését.

A megnövekedett jólét megnehezítheti a Kreml számára az ukrajnai háború befejezését, mivel ez a hadsereggel kapcsolatos termelés lassulását is jelentené − mondta egy közgazdász a Szabad Európa Rádiónak.

A szegény régiókból származó katonák, akik most a frontvonalon vannak, a jövedelem csökkenésével küzdenének, mert kevés lehetőségük lenne, ha hazatérnének − mondta a médiának Andrej Jakovlev közgazdász, a Harvard Egyetem Davis Center for Russian and Eurasian Studies közgazdásza.

A brit védelmi minisztérium májusban úgy becsülte, hogy Oroszország ukrajnai inváziójának kezdete óta valószínűleg félmillió orosz katona halt vagy sebesült meg. Ez az agyelszívás mellett hozzájárul a munkaerőhiányhoz − ami arra készteti a hadsereget, hogy többet fizessen, mint az olaj- és gázipar.

Az orosz hadsereg a szerződéses katonáknak országszerte 195 ezer rubel, azaz körülbelül 2200 dollár jelentkezési bónuszt kínál, míg a fizetések havi 210 ezer rubeltől kezdődnek. Ehhez képest az oroszországi, viszonylag jól fizető olaj- és gáziparban dolgozók az év első két hónapjában mintegy 125 200 rubel havi nominális fizetést vittek haza a Bloomberg számításai szerint.

Az orosz gazdasági jelentésből kiderül, hogy az ország a háború és annak gazdaságra gyakorolt hatása miatt egyre inkább kényszerpályára kerül.

Bár Elvira Nabiullina, Oroszország vezető jegybankára és csapata eddig sikeresen stabilizálta a gazdaságot, azon mégis repedések mutatkoznak.

E hónap elején Herman Gref, a Sberbank − az eszközérték alapján a legnagyobb orosz bank − vezérigazgatója azt mondta, hogy az ország gazdasága „egyértelműen és erősen túlfűtött”. Maga Nabiullina decemberben figyelmeztetett, hogy az ország gazdaságát a túlfűtöttség veszélye fenyegeti.

A múlt héten Igor Szecsin, a Rosznyeft orosz olajipari óriásvállalat vezérigazgatója arra panaszkodott, hogy a magas kamatlábak − amelyeket az infláció megfékezésére vezettek be − megnehezítik a vállalkozások finanszírozását.

A háború fejleményeit szerdán is percről percre követjük ebben a cikkünkben.