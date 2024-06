Vendégmunkások haltak meg Kuvaitban

Meghalt 49 vendégmunkás Kuvaitban, miután felcsaptak a lángok egy szálló konyhájában – írta az independent.co.uk. A hatalmas tűz hajnalban keletkezett, sok áldozatot álmában érhetett a halál, vélhetően füstmérgezésben veszthették életüket.

A 20 és 50 év közötti lakók szegényebb rétegekből érkeztek dolgozni Kuvaitba, a hatemeletes épület igencsak zsúfolt volt a helyi tudósítás szerint. A hatóságok szerint élhetetlen volt az ingatlan, ezért őrizetbe vették a tulajdonost.

A munkások családjainak megsegítésére az indiai kormány 200 ezer rúpia támogatást jelentett be és segélyvonalat is létrehozott. Szubrahmanjam Dzsajsankar külügyminiszter azt is megerősítette, hogy kivizsgálják a történteket, az áldozatok holttestét hazaszállítják.

Az olajban gazdag országba rengeteg indiai érkezik dolgozni, a vendégmunkások csaknem 30 százalékát ők teszik ki.