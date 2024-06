Húsevő baktériumot (Vibrio vulnificus) találtak a Balti-tengerből vett part menti vízmintákban, a németországi Állami Egészségügyi és Szociális Hivatal pénteken közölte, hogy jelentették 2024 első fertőzését. A kórokozók a fürdés során a bőrfelszíni és mély bőrsérüléseken keresztül juthatnak be a szervezetbe, és ritka esetekben súlyos sebfertőzést, sőt halálos kimenetelű vérmérgezést is okozhatnak. A hatóságok óva intenek a nyílt sebek vízzel való érintkezésétől.

Tavaly – ahogyan arról az Index is beszámolt – öt ember meghalt, és legalább 26-an fertőződtek meg a floridai Tampa-öböl partjainál a húsevő baktériumok miatt. Az amerikai járványügyi központ szerint a Vibrio vulnificus-betegek nagyjából egyötöde nem éli túl a fertőzést. A baktérium egy-két napon belül is halált okozhat.

A németországi Állami Egészségügyi és Szociális Hivatal pénteken közölte, hogy jelentették 2024 első fertőzését, az egészségügyi hatóság szerint egy Mecklenburg-Előpomeránia német tartományból származó nő nemrég fertőződött meg a baktériummal.

Egy nyílt seb érintkezett a Balti-tenger vizével a tengerparti séták során. Az 55 éves nőnek krónikus, már meglévő betegsége van. A fertőzést, amelyet nagyon gyorsan észleltek, ambulánsan kezelik

– áll a közleményben, amelyben arra is felhívják a figyelmet, hogy a fürdőszezon végéig a Balti-tengerben, a Bodeni-tóban és az Achterwasserben 20 Celcius-fokos vízhőmérséklettől számítani lehet a vibriók fokozott előfordulására.

Halálos kimenetelű vérmérgezést okozhatnak

A Balti-tengerben élő Vibrio vulnificusok a fürdés során a bőrfelszíni és mély bőrsérüléseken keresztül juthatnak be a szervezetbe, és ritka esetekben súlyos sebfertőzést, sőt halálos kimenetelű vérmérgezést is okozhatnak. A fertőzött tengeri élőlények fogyasztása is betegséghez vezethet.

A sebfertőzés mellett a kezdeti tünetek között szerepelhet hányinger, hasmenés, láz és hidegrázás. A kezeléshez antibiotikumokat használnak. Mecklenburg-Előpomerániában tavaly összesen öt, 2022-ben pedig tíz esetről érkezett jelentés.

Jövő szerdától a fürdőszezon végéig a német egészségügyi hatóság heti jelentést kíván közzétenni, és tájékoztatást nyújtani a vibriók előfordulásáról. Ennek érdekében 500 fürdőhelyről rendszeresen vesznek vízmintákat, amelyeket laboratóriumban elemeznek.