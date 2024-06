Washingtonban született meg a döntés a nemzetközi terrorcsoportok feketelistájára helyezett Észak Ellenállási Mozgalommal szemben. A svéd neonáci szervezet több rendben is sértett az amerikai állásponttal szemben.

A nemzetközi terrorcsoportok feketelistájára helyezett az Egyesült Államok a svéd, Észak Ellenállási Mozgalom (NMR) nevű újfasiszta csoportot – írja az MTI. A döntést azzal indokolja a tárca, hogy az NMR Svédország legnagyobb neonáci szervezete

nyíltan rasszista, bevándorlóellenes, antiszemita és LMBTQ-ellenes elvek alapján működik.

„Az Egyesült Államokat mélyen aggasztja a faji vagy etnikai alapokra épülő erőszakos szélsőségesség fenyegetése a világban, és eltökélt abban, hogy fellépjen a fehér felsőbbrendűséget hirdető, több országban tevékenykedő szerveződések ellen” – áll a közleményben.

Washington a legfrissebb döntésüket európai partnereivel is egyeztette, valamint arra is emlékeztetett minket, hogy az NMR több tagja követett már el politikai szereplők, vagy tüntetők elleni támadást és a csoport fegyveres kiképzéseket is tart.