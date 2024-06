Egy kínai technológiai vállalat, a DJI, nemrégiben sikeresen befejezte a világ első drónos szállítási tesztjeit a Mount Everesten. Ennek során a drón nemcsak árut szállított a táborok között, hanem eltávolított a hegymászók által hátrahagyott hulladékból is, mindezt 6000 méter feletti magasságokban. Ez az áttörés jelentős könnyebbséget hozhat a helyi nepáli serpáknak, akik eddig saját életüket kockáztatva végezték ezt a veszélyes munkát.

A DJI egy 2006-ban alapított kínai cég, mely drónok, akció kamerák és különféle stabilizátorok gyártásával foglalkozik. Termékeik között az amatőr és professzionális szintű felhasználók is megtalálják a nekik megfelelő terméket. A DJI FlyCart 30 drónja áprilisban végzett sikeres teszteket, amelyek során 15 kilogrammos oxigénpalackot és egyéb készleteket szállított az Everest 5364 méteren lévő déli alaptáborából az 1. táborba, amely 700 méterrel magasabban található. Ezután ugyanezzel a súlyú hulladékkal tért vissza az alaptáborba. A körút során – amelyet fagypont alatti hőmérsékleten és erős szélben hajtottak végre – a drón közel 6200 méteres csúcs magasságot ért el, és még mindig 43 százalékos akkumulátorkapacitása maradt.

A repülés ilyen magasságokban nagyobb kihívást jelent, mivel a légnyomás és sűrűség csökken, ami ritkább levegőt eredményez, ilyen körülmények között pedig a drónoknak nagyobb kapacitáson kell működniük a felszállás érdekében, ami korlátozza a drón által szállítható teher súlyát. Ezek a tényezők a repülés stabilitását is befolyásolhatják, és nagyobb terhet róhatnak a drón akkumulátorára.

A sikeres tesztek után egy kormány által megbízott nepáli vállalat elindított egy drónszállítási projektet a múlt hónapban azzal a céllal, hogy megtisztítsa az Everest déli lejtőjét az otthagyott hulladéktól. A Mount Everest, amely Kína és Nepál határán fekszik, évente több ezer hegymászót vonz, akik célja elérni a csúcsot, amely több mint 8800 méterrel van a tengerszint felett. A világ legmagasabb hegyén minden egyes hegymászó becslések szerint 8 kg hulladékot hagy hátra a lejtőkön.

A takarítási kampányok ellenére a hegyet a „világ legmagasabb szemétdombjának” tartják. Az elmúlt 70 év során becslések szerint 140 tonna hulladék halmozódott fel a hegyen.

A hulladék eltakarításának feladatát a helyi nepáli serpákra bízták, akik gyakran életüket kockáztatják az üres oxigénpalackok, elhagyott sátrak, élelmiszer-csomagolások és emberi hulladék szállításával. A hulladékot az 1. táborból az alaptáborba való szállításához a serpáknak át kell kelniük a Khumbu-jégesésen, egy instabil jégfolyamon, amely a hegy egyik legnehezebb szakasza.

A DJI szerint bár elméletileg helikopterek is megtehetnék ugyanazt az utat, ritkán használják őket a költségek és veszélyek miatt, de a drónjuk, amely 15 kg rakományt szállít, mindössze 12 perc alatt megteheti az oda-vissza utat az alaptáborból az 1. táborba. Az 1. táborban való landolás jelentette kihívások miatt a DJI csapata egy helyet választott a tábor és a jégesés teteje között, ahol a rakományt egy kábel segítségével lehetett ki- és bepakolni, miközben a drón lebeg. A teljes út megtétele előtt a cég szerint a hegycsapat több próbát végzett a drón lebegési és kirakodási képességeinek, terhelési kapacitásának, valamint szél- és hőmérséklet-ellenállásának tesztelésére. A csapat különböző felszállási helyeket próbált ki, hogy minimalizálják a drón jelvesztésének esélyét.

Sokfelé helyt állt a világon a drón

A cég szerint FlyCart 30 drónja, amely januárban debütált, Japánban facsemetéket ültetett, segélyt nyújtott egy norvégiai hegyi tűzmentés során, kutatást végzett az Antarktiszon, és napelemeket telepített Mexikóban, tehát egy nagyon sokoldalú eszközről beszélhetünk, ami rengeteg mindent meg tud könnyíteni. Azonban a jelentős sikerek ellenére is elérte ezt a kínai céget is a kereskedelmi háború.

A DJI tevékenységét is korlátozhatják az Egyesült Államokban, mert állítólag kapcsolata van a Kínai Kommunista Párttal.

Az Egyesült Államok szerint erre azért van szükség, hogy megakadályozzák Kína adatgyűjtését és a lakosság megfigyelését, valamint támogassák az amerikai ellátási láncokat. A korlátozást tartalmazó törvényjavaslat akár már ebben a hónapban az amerikai kongresszus elé kerülhet.

A DJI sikeres drónszállítási tesztjei a Mount Everesten nemcsak a technológia határait feszegették, hanem új utakat nyitottak a hegyi logisztika és hulladékkezelés terén is. A drónok alkalmazása a hegyes területen jelentős könnyebbséget jelenthet a helyiek számára, és hozzájárulhat a hegymászó ipar fenntarthatóbbá tételéhez. Az sem kizárt, hogy a drónok továbbfejlesztésével nem is olyan sokára már a bajba jutott hegymászókon is tudnak majd segíteni.

A szerző a Neumann János Egyetem Eurázsia Központjának kutatója.

(Borítókép: Hegymászók és a hegyi vezetők a Mount Everest déli csúcsa és a Hillary lépcső közelében 2024. május 21-én. Fotó: Narendra Shahi Thakuri / picture alliance / Getty Images)