Emmanuel Macron jelenlegi államfő pártjának a múlt vasárnapi európai választásokon elszenvedett veresége után írt ki kétfordulós előrehozott parlamenti választásokat június 30-ra és július 7-re, ezeknek a felmérések szerint a legnagyobb esélyese a Marine Le Pen vezette Nemzeti Tömörülés (RN).

Nicolas Sarkozy a Le Journal du dimanche című hetilapban megjelent interjúban „furcsának” nevezte Emmanuel Macron azon döntését, hogy az európai parlamenti választások után azonnal visszaküldi az állampolgárokat az urnákhoz.

„Nagyobb a veszélye annak, hogy megerősítik a haragjukat, mint annak, hogy megtagadják azt” – vélte a volt államfő.

A nemzetgyűlés feloszlatása hatalmas kockázat az ország számára, amely már most is széttöredezett, mert olyan káoszba taszíthatja, amelyből nagyon nehezen fog kikászálódni. És az elnöknek is, akinek még három éve hátra van a mandátumából, és akitől szívesebben láttam volna, hogy a három évet arra használja, hogy elérje, amit a franciák akarnak