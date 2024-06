Miután kulcsemberek hagyták ott Benjamin Netanjahu háborús kabinetjét, inkább a feloszlatás mellett döntött – írta a BBC. A lépést megelőzte, hogy felállt a centrista ellenzéki vezető, Benny Gantz és szövetségese, Gadi Eisenkot, mert nem sikerült egységes stratégiát kialakítani a háborúra. Közvetlenül ezután a szélsőjobboldali nemzetbiztonsági miniszter, Itamar Ben-Gvir követelte, vegyék be a kabinetbe. Ezt azonban nem szerette volna az izraeli kormányfő, inkább feloszlatta a testületet.

A legfrissebb hírek arról szólnak, hogy egy 14 tagú kabinet hoz majd döntést a továbbiakról, amelynek várhatóan tagja lesz majd Joáv Gallant védelmi miniszter, Ron Dermer stratégiai ügyekért felelős miniszter és az ultraortodox Shas párt elnöke, Arije Deri is. A feszültség napok óta tapintható, a taktikai szünet bevezetése például sokaknál értetlenséget váltott ki. A hadsereg azért tartotta ezt fontosnak, hogy zavartalanul átjuthassanak a humanitárius segélyszállítmányok.

A parancsnokság azt is megerősítette, hogy a szünetek nem jelentik a harcok leállítását a Gázai övezet déli részén. Az ENSZ palesztin menekülteket segítő ügynöksége, amely a legnagyobb humanitárius szervezet a térségben, arról számolt be, hogy hétfőn Rafahban és máshol délen is folytatódtak a harcok, és hogy „operatív szempontból még semmi sem változott”.