Meghalt Paul Spencer, művésznevén Dario G – írja a BBC. A kilencvenes évek dance-zenei sztárjának később trióvá alakult zenei formációjához olyan dalok fűződnek, mint a Voices, a Dream To Me, valamint olyan diszkóslágerek, mint a Sunchyme és a Carnaval de Paris.

A sztár tavaly májusig élőben lépett fel, a zenésznél 2023-ban negyedik stádiumú végbélrákot diagnosztizáltak. Paul tavaly júniusban jelentette be a diagnózist, a rajongóknak úgy fogalmazott, hogy „mindent megteszek, amit tudok”, és arra buzdította őket, hogy „maradjanak pozitívak, mert én az vagyok”.

A zenész Carnaval de Paris című dala az 1998-as franciaországi világbajnokság alatt vált népszerűvé, az esemény nem hivatalos himnuszává vált.

Halálhírét Spencer családja tette közzé az Instagramon vasárnap. „Nagy szomorúsággal jelentjük be, hogy szeretett Paul Spencerünk a mai napon elhunyt. A végsőkig pozitív volt, de ezt a csatát már nem tudta megvívni. Csodálatos zenei örökséget és sok boldog emléket hagyott hátra sok ember számára” – olvasható a bejegyzésben.

Zenésztársai a poszt alatt tisztelegtek előtte. „Elfogytak a szavak” – írta a Phats and Small dance-duó. „Igazi inspiráció, annyi embernek szerzett örömet, és örökké élni fog a zenéjén keresztül” – emlékezett Sigala, hozzátéve, hogy „Paul sokszor mondta nekem az elmúlt évben, hogy »menj, nézesd meg magad«, úgyhogy ezt az üzenetet továbbítom mindenkinek”. A brit énekesnő, Sonique azt írta: „nyugodj békében barátom, hiányozni fogsz nekünk, az biztos”. „Aludj jól Paul” – fogalmazott a K-Klass brit elektronikus zenei együttes, míg Alice Deejay egyszerűen csak annyit írt, hogy „nagyon fogsz hiányozni”.

Duóként indultak, majd a trióból egyedül maradt a formációban

A Dario G eredetileg egy duó volt, amelyet Paul Spencer és Scott Rosser alapított. A két zenész az 1990-es években találkozott, amikor Manchesterben zenét tanultak. A diploma megszerzése után egy kis stúdiót hoztak létre Paul cheshire-i otthonában, és később meghívtak egy harmadik tagot, Stephen Spencert – aki a névazonosság ellenére nem volt rokona a bandatársának –, hogy csatlakozzon.

1997-ben hatalmas sikert arattak a Sunchyme című nyári dance-himnusszal, amely a Dream Academy Life In A Northern Town című dalának mintájára épült. A dalt az Egyesült Királyságban csak Elton John Diana hercegnő tiszteletére írt Candle In The Wind című dala tartotta távol a listavezető pozíciótól.

A zenekar – amely a Crewe Alexandra FC akkori menedzseréről, Dario Gradiról kapta a nevét – ezután a Carnaval De Paris című slágerrel folytatta, amit 1998 után a 2002-es világbajnokságra újra kiadtak.

Scott és Stephen végül kilépett a zenekarból, Paul pedig szólóprojektként folytatta a fellépést. Ezután Shirley Bassey walesi énekesnővel felvett egy We Got Music című számot, és együttműködött Clean Bandittel és Jess Glynne-nel a Real Love remixén, amely a Sunchyme elemeit is tartalmazta. Diagnózisát követően hónapokig dokumentálta kezelését a közösségi médiában, és kiadta Savour the Miracle of Life című dalát, hogy pénzt gyűjtsön a Macmillan Cancer Support brit jótékonysági szervezetnek, amely speciális egészségügyi ellátást, tájékoztatást és pénzügyi támogatást nyújt a rákbetegségek érintettjeinek.

Utolsó, alig három héttel ezelőtti posztjában még mindig pozitívan állt a helyzetéhez. „Tudom, hogy mindannyian elsöprő támogatást, szeretetet és erőt mutattatok nekem” – írta. „Úgy érzem, már van energiám ahhoz, hogy ezt teljesen legyőzzem” – közölte akkor.

Úgy tervezte, hogy május 25-én Swindonban, Chris Moyles 90s Hangover koncertjén adja az év első fellépését, de megromlott egészségi állapota miatt visszalépett. A zenészt 53 éves korában érte a halál.