A vártnál lasabban áll helyre Dél-Korea turizmusa a koronavírus-járványt követőn. A 2023-as turisztikai adatok még mindig jóval elmaradnak a 2019-es számokhoz képest. Mivel az országba való látogatás oka elsősorban a koreai kulturális termékek – különösképp a K-pop és a K-dráma – iránti rajongás, Dél-Korea úgy döntött, hogy külön vízumot vezet be a rajongók számára.

Dél-Korea új vízum bevezetésével emelné a koronavírus-járvány előtti szintre turizmusát: a pénzügyminisztérium bejelentése szerint „K-Culture Training Vízumot” biztosítanának azoknak a K-popért megőrülő külföldieknek, akik képzésen sajátítanák el a műfaj rejtelmeit – írja a CNN.

A portál figyelmeztet ugyanakkor, hogy az érdeklődők még nem jelentkezhetnek meghallgatásra valamelyik tehetségkutató ügynökséghez, mivel a további részletek várhatóan csak az év későbbi szakaszában válnak ismertté.

Így aztán az sem biztos, hogy az ilyen ügynökségekhez való jelentkezés vagy a tőlük való visszahívás egyáltalán előfeltétele lesz a vízumnak.

Mint írják, a koreai dolgok iránti érdeklődés megugrása sok külföldi rajongót késztetett arra, hogy Dél-Koreába utazzon. Többen koreaiul is tanulni kezdtek, a legelvetemültebbek pedig még zarándoklatra is vállalkoztak, hogy felkeressék a K-pop videóklipek és a koreai drámák forgatási helyszíneit.

Szöul mindent megtesz annak érdekében, hogy kultúrája népszerűségét turisztikai vonzerőként használja fel. Ennek érdekében igyekszik megkönnyíteni az országba való belépést a világ valamennyi állampolgára, de különösen a Délkelet-Ázsiából érkezők előtt. A kulturális minisztérium adatai szerint tavaly a Thaiföldről és a Fülöp-szigetekről érkező utazók a vízumkötelezettség ellenére is a Dél-Koreába látogatók több mint ötödét tették ki.

Töretlen a koreai hullám terjeszkedése

A dél-koreai kulturális export 1990-es évek óta tartó növekedése – amelyet koreai hullámnak neveznek –, az elmúlt évtizedben robbanásszerűen megugrott. Az olyan sikercsapatok, mint a BTS és a Blackpink a nemzetközi zenei listák élére kerültek, a koreai drámasorozatok pedig egyre népszerűbbek a streaming platformokon.

A kulturális minisztérium szerint a K-pop már most is a leggyakoribb ok az országba való látogatásra, különösen a délkelet-ázsiai, európai és amerikai rajongók részéről.

Hogy az országot még vonzóbbá tegyék, a koreai hírességeket rengetegszer szerepeltetik az utazási reklámokban. A „Nyerd meg az életed” című sorozat Emmy-díjas színésze, I Dzsongdzse lett például az ország tiszteletbeli turisztikai nagykövete, míg a Korean Air nemzeti légitársaság a SuperM fiúbandával működött együtt.

A dél-koreai turizmus még mindig a világjárvány áldozata

A pénzügyminisztérium szerint miközben az országba érkezők nemzetisége egyre változatosabb, a turizmus nagyon lassan tér magához.

Tavaly körülbelül 11 millióan keresték fel az országot. Ez némileg több, mint egy évvel korábban, de jóval kevesebb, mint 2019-ben, amikor a kormány adatai szerint több mint 17,5 millió turista látogatott el.

Természetesen az idegenforgalmi bevételek is elmaradtak. 2023-ban 15,1 milliárd dollárt termeltek, ami 25 százalékkal kevesebb, mint a 2019-es 20 milliárd dollár. A minisztérium szerint a fellendülés lassú üteme annak tudható be, hogy a kiadások a vásárlásról a kulturális élményekre terelődtek át.

Dél-Korea a digitális nomádok számára is megkönnyítette az országban való tartózkodást és munkavállalást, amikor ez év elején bevezette a munkavállalási vízumot. A kormány eközben a program kiterjesztését fontolgatja, hogy a távmunkások is hódolhassanak a turizmusnak, miközben az országból dolgoznak.

Ezeknek a programoknak a bevezetése igencsak fontos lépések Dél-Koreától az ország nemzetközi munkavállalók előtt való megnyitása felé. A szakértők abban bíznak, hogy az új vízumok beveztése megnöveli a munkaerőt és enyhítik a demográfiai válságot egy olyan országban, ahol a világon a legalacsonyabb a termékenységi ráta.