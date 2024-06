Nem minden francia van elragadtatva attól, hogy július 26-a és augusztus 11-e között Párizsban rendezik meg az idei nyári olimpiát – főleg, ha az ötkarikás játékok megrendezése az ő életét közvetlenül is negatívan érinti. Azonban ahhoz, hogy a franciák miként mutassák meg elitellenes hangulatukat, épp Párizs főpolgármesterének szimbolikus gesztusa adott egy jó ötletet.

Párizsban már régóta két dolog számít biztosnak: a franciák nagyon kreatívak, ha tüntetésről van szó, illetve hogy a városon áthaladó folyó, a Szajna régóta szennyezett.

Ugyanis az a folyókra jellemző hordalékot, illetve szeméten kívül ipari hulladékot, illetve nyers szennyvizet is szállít. Ezek miatt Emmanuel Macron francia elnök és a főváros szocialista főpolgármestere, Anne Hidalgo ígéretet tett, hogy a július 26-án kezdődő és augusztus 11-kor végződő nyári olimpiáig megtisztítják az egykoron szebb napokat látott folyót.

Azonban a párizsiaknak több okból sem tetszik az Olimpiának a lebonyolítása.

Egyrészt az előzetes tervekhez képest annak jóval drágább a költsége, miközben Macron azt ígérte, hogy a turizmus miatt megtérülő befektetés lesz – jelenleg könnyen lehet, hogy átlépi a 10 milliárd eurót az összköltség, ami mondjuk még így is olcsóbb lesz például a 2012-es londoni vagy a 2016-os riói olimpiához képest, viszont ezt például költhették volna más, égetőbb problémákra, például a Párizshoz tartozó külterületek fejlesztésére.

Ezenkívül sokakat zavart, hogy mivel a Szajnán rendeznek versenyeket, sőt, magát az olimpiai megnyitót is ott tartják, ezért a folyópart melletti, a város látképére jellemző kis újságárusbódékat eltávolítják, miközben Párizs környéki migránstáborokat egyszerűen erőszakkal felszámoltak, ahogy a hajléktalanokat és a szexmunkásokat is kiutasították a városból.

Ráadásul a Szajnán tartott versenyek miatt a párizsiak legalább harmadát közvetlenül is érintik a versenyek miatti útlezárások, ezért sokan egyszerűen elhagyják a fővárost a versenyek idejére.

Mások pedig amiatt kritizálták az olimpiát, mert az építkezések egy részén illegális bevándorlókat dolgoztatnak – ráadásul már évek óta.

Emiatt az ötkarikás játékokkal és leginkább a kormánnyal elégedetlenek minden alkalmat felhasználnak, ha tüntetni lehet – már rendeztek olyan tüntetést is, ahol például az olimpia szimbólumát égették el, míg a megemelkedett munkaterhek miatt a szemetesek azzal fenyegetőztek, hogy július 26 és augusztus 11-e között fognak sztrájkolni.

Ugyanakkor ennél is nagyobb tervet eszeltek ki későbbre,

mégpedig az, hogy telerottyantják az épp megtisztuló Szajnát.

Egy rosszul elsült szimbolikus tett

Mint írtuk, a folyó vízminősége a múltban bőven elmaradt az elvárhatótól, pláne, ha sportról van szó. Tavaly augusztusban például a triatlonnak úszó részét kivették, amire többen is kijelentették, hogy inkább úsznak a szarban, csak maradjon meg a sportáguk, míg a nyílt vízi úszást a világkupán egyszerűen törölték.

Emiatt többen is aggódnak, hogy egyáltalán Párizs képes lehet-e megrendezni a Szajnára tervezett versenyszámokat. A kétkedőket és az aggódókat megnyugtatva Párizs főpolgármestere, Anne Hidalgo még június elején bejelentette, hogy a folyó vízminőségével semmi gond nem lesz, sőt, hogy mindenki biztos legyen benne, ő maga is úszik majd a folyóban, ahová Emmanuel Macron francia elnököt is meghívta, aki ezt örömmel elfogadta.

Ugyanakkor Hidalgo elkövette azt a hibát, hogy egy konkrét dátumot is megjelölt, amire a francia közösségi oldalakon elkezdett terjedni a #JeChieDansLaSeineLe23Juin hashtag, ami röviden annyit jelent,

június 23-án a Szajnába szarok.

Sőt, a viccesnek szánt tiltakozás akkorára nőtt, hogy néhányan egy honlapot is gyártottak, amin még egy kalkulátort is elhelyeztek, ami kiszámolja, hogy mikor kell a Szajnába helyezni a csomagot, ha valaki Párizs központjától több kilométerre lakik.

Miután a közösségi oldalakon egyre többen használták a #JeChieDansLaSeineLe23Juin hashtaget, a főpolgármester először egy héttel későbbre, június 30-ára tette át az úszás időpontját, hivatalosan a magas vízállás miatt – ekkor azonban a posztok alatt mindenki elkezdte feltüntetni, hogy 23-a helyett valójában az egy héttel később számít.

A héten végül ismét elhalasztotta Hidalgo a Szajnában való úszást, azonban tanulva legutóbbi hibájából, ezúttal nem nevezett meg dátumot.

A párizsi főpolgármester ezúttal a június 30-án, illetve július 7-én rendezett előrehozott parlamenti választásokra hivatkozott, mondván, most a legfontosabb, hogy azt rendben megtartsák – emiatt azt ígérte, majd kizárólag a választások után, de még az olimpia július 26-i kezdete előtt megmártózik a Szajnában.

Egyébként a Le Monde cikke szerint a párizsi főpolgármesteri hivatal egy látványos és mindenki számára elérhető rendezvényt szeretne az úszásból csinálni, hogy ezzel hívja fel a figyelmet, hogy 2016 óta milyen sokat tettek a folyó tisztításáért. A lap becslése szerint egyébként összesen 1,4 milliárd euró értékben hajtottak végre fejlesztéseket a folyó vízminőség javítása érdekében.

(Borítókép: Remon Haazen / Getty Images)