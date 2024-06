Ittasan és bedrogozva okozott halálos balesetet, mégis elkerülheti a börtönt a futballvezér fia

A döntés nyomán a Hivatásos Labdarúgó Liga (LPF) elnökének, Gino Iorgulescunak a fia nem tölti le azt a 13 év és 8 hónapos szabadságvesztést, amelyre azért ítélte a bukaresti ítélőtábla, mert 2019-ben alkohol és kokain hatása alatt vezetve halálos közúti balesetet okozott, írja a Krónika.

Mario Iorgulescu 2019. szeptember 8-án egy mulatságon vett részt, majd autóba ült, és elindult Bukarest irányába. Az ügyészek szerint ekkor a véralkoholszintje 1,96 ezrelékes volt. A fővárosba érve egy kereszteződésben nagy sebességgel áthajtott a piroson, majd a szemközti forgalmi sávra sodródott, és 143 kilométer/órás sebességgel frontálisan ütközött egy személygépkocsival. A szabályosan közlekedő férfi a helyszínen életét vesztette.

A baleset után Mario Iorgulescut magánrepülőgéppel egy olaszországi magánklinikára szállították a szülei. A büntetőeljárás során az ügyészek és a bírák egyszer sem hallgatták ki.

Az ítélet kihirdetése után Mario Iorgulescu ügyvédjei arról beszéltek, hogy további jogi lehetőséget keresnek a szankció megtámadására, még a Nemzetközi Emberjogi Bíróságot is számításba vették. Felidézték, hogy az olaszországi bíróságok kimondták, hogy Mario beteg, ezért nem zárható börtönbe. „Súlyos pszichés problémái vannak, igazolása van a fogyatékosságáról. Most is be van utalva az intézetbe” – mondta tavaly Virgil Boglea, írja a Maszol.