A német–magyar kapcsolatok szilárd alapját a gazdasági együttműködés adja – közölte Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke az Olaf Scholz német kancellárral folytatott kétoldalú megbeszélését követően pénteken Berlinben az MTI szerint. A kormányfő azt is elmondta, hogy német kollégájával a gazdasági kapcsolatok további erősítésében állapodtak meg.

Orbán Viktor a magyar közmédiának felidézte, a megbeszélésnek két fő témája volt, egyrészt az európai ügyek, másrészt a német–magyar kétoldalú kapcsolatok. Emlékeztetett, hogy tavaly a két ország közötti kereskedelem rekordot ért el, 70 milliárd euró felett volt, a Magyarországról kivitt áruk egynegyede pedig Németországba érkezik. A kormányfő hangsúlyozta, hogy a német cégek Magyarországon 250-300 ezer embernek adnak munkát, elsősorban az autóiparban.

A kormányfő abban is egyetértett Olaf Scholzcal, hogy generációváltás történik az autóiparban. A magyar miniszterelnök úgy látja, nagyon fontos, hogy ebben a német technológiai váltásban Magyarország is benne maradjon. Felhívta a figyelmet arra is, hogy Magyarország a világ három országa közül az egyik, ahol mind a három nagy német autógyártó jelen van.

Orbán Viktor kijelentette, hogy hazánknak kiemelt szerepe van a német ipar működésében, Magyarország munkahelyeket, gazdasági növekedést és adóbevételeket remél, ez a gerince a német–magyar kapcsolatoknak.

A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy az EU világgazdaságon belüli versenyképességét növelni kell. Magyarország szerinte készen áll arra, hogy az európai versenyképességet növelni képes nagy tervet tegyen le az asztalra, erről már tárgyalnak is a többi tagállammal. A cél az, hogy Európa ne elzárkózzon, ne a félelem logikája mentén reagáljon a világ változásaira, hanem hogy a gazdasági kapcsolatokat kiterjessze, a kapcsolatrendszert az egész földgolyón erősítse, ne bezárkózzon, hanem álljon készen a versenyre – fejtette ki.

Orbán Viktor közölte, tisztázták a német kancellárral, hogy a Magyarország és Manfred Weber közötti konfliktusok nem német–magyar konfliktusok, és nem terhelik meg a német–magyar együttműködést, ezek Brüsszel és Magyarország közötti nézeteltérések. A miniszterelnök úgy fogalmazott, Manfred Weber „hungarofób ember, gyűlöli a magyarokat”, a magyarokat hibáztatja, hogy nem lett európai bizottsági elnök, „az egyik legrégebbi ellenfelünk, ellenségünk az európai politikában”.

A magyar uniós elnökség kiemelt céljairól szólva elmondta, hogy azok között szerepel a demográfiai helyzet javítása Európában. Orbán Viktor arról beszélt, szeretné, ha a kormányok segíteni tudnának egymásnak abban, hogyan lehetne még inkább támogatni a családokat. Emellett a migráció is szerepel a témák között, mindent megtesznek annak érdekében, hogy „Európa továbbra is az európaiaké maradjon”.

Arra a felvetésre, hogy a genderkérdésben tud-e Magyarország lépéseket tenni, Orbán Viktor azt válaszolta, „az egész gendermarhaság”, amely „felbolygatja” a gyereknevelés és az együttélés hagyományos európai rendjét, nem szerepel közvetlen módon a magyar elnökség programjában. „Mi ezzel nem akarunk foglalkozni, nem is értjük pontosan, mi ez, nekünk van egy életünk, mi úgy szeretnénk élni, ahogy eddig is éltünk” – fogalmazott a miniszterelnök.

Orbán Viktor gigaberuházást jelentett be, szupertitkos üzemet látogatott

Ahogy arról az Index is beszámolt, a magyar miniszterelnök péntek reggel a Kossuth rádióban adott interjút, és többek közt beszélt a külföldi tárgyalásairól és az azokhoz kapcsolódó magyarországi fejlesztésekről, az uniós politikáról, valamint az orosz–ukrán háborúról is.

Orbán Viktor elmondta, hogy a német kancellár után másokkal is tárgyal. Jövő hét hétfőn találkozik az olasz kormányfővel, majd szerdán a francia elnökkel is. A kancellár előtt találkozott a Mercedes teljes vezérkarával, néhány nappal korábban az európai nagyvállalatok vezetőit fogadta Budapesten.

A Mercedes egy jó példa, hogy megértsük a német–magyar kapcsolatok jelentőségét. A Mercedes most egy olyan beruházást hoz létre Magyarországon, ami 3800-4200 új munkahelyet jelent Kecskeméten

– mondta Orbán Viktor. Közölte, hogy most még titokban, „hét lakat alatt” tartják azokat az új modelleket, amelyeknek egy részét Magyarországon is gyártani fogják, akárcsak a hozzájuk való alkatrészeket.

Engem beengedtek, szigorú fegyveres őrizet mellett és titoktartást fogadva

– fogalmazott a miniszterelnök, aki azt is megjegyezte, hogy az egész német ipar nagy átalakuláson megy keresztül, beleértve ebbe például a Deutsche Telekomot is, és a kérdés az, hogy ebben van-e, lesz-e helye a magyaroknak vagy sem. „És a válasz az, hogy lesz. Ezért tárgyaltam a nagy cégvezetőkkel is, és ezért tárgyaltam a Mercedesszel is […] mert ezeket a fejlesztéseket nagy részben Magyarországon hajtják végre […] rengeteg gazdasági előnyre teszünk szerint” – mondta Orbán Viktor.