Az Index egyik olvasója számolt be arról, hogy hiába várták a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren az Antalyába tartó járat indulását, azt indoklás nélkül törölte a Sun Express török légitársaság, így mintegy 150 útitársukkal érdemi információk nélkül a repülőtéren ragadtak hosszú órákra.

Jómagamnak ( és családomnak, kisbabával) közel 150 utazótársammal együtt péntek 11.35-kor kellett volna repülővel felszállnunk Antalyába, egy felejthetetlen nyaralás reményében. Most már biztosan az lesz, ugyanis még mindig a reptéren vagy jobb esetben egy közeli szállodában vagyunk

– írta a Budapesten ragadt utas péntek éjszaka.

A török riviérára tartó családapa közlése szerint semmilyen tájékoztatást nem kaptak és megfelelő ellátásban sem részesültek, „mindenki mindenkire mutogatott”.

Dühös tömeg, étlen-szomjan

Az Utazómajom portál eközben azt írja, hogy az utasok elmondása alapján a járat technikai okok miatt nem indult el időben.

AZ INDULÁS LEHETSÉGES IDŐPONTJÁT FOLYAMATOSAN ELTOLTÁK, ELŐSZÖR 12:00-RA, MAJD MŰSZAKI HIBÁRA HIVATKOZVA KÖZÖLTÉK, HOGY 13:00-KOR ÚJABB TÁJÉKOZTATÁST ADNAK.

Végül átírták 16:00-ra az indulás dátumát. Az utazók eközben étlen-szomjan vártak, és egyre kevésbé bírták a feszültséget. Végül kaptak chipset, vizet és egy croissant-t.

17 óra körül aztán közölték velük, hogy még mindig nem tudnak semmi biztosat mondani. Végül este fél 8-kor kaptak egy vouchert, és kiengedték az utasokat a food courtba étkezni, ám a vouchert csak egyetlen helyen lehetett felhasználni. Az említett „egyetlen hely” 21.00 órakor bezárt. Így a közel 150 embert képtelenség volt ellátni élelemmel és/vagy itallal.

A tömegben a beszámolók alapján várandós nők, idősek, gyerekek, babák, cukorbeteg utasok is akadtak, sőt olyanok is, akiknek a gyógyszerei a poggyászban voltak. Ezután azt az információt kapták, hogy elindult a gép Antalyából, hajnal 2-kor tudnak indulni. Ez azonban nem volt igaz, később át is írták a kijelzőn, hogy csak pár órával később tudnak felszállni. A dühöngő tömeg miatt állítólag a rendőrség is a helyszínre érkezett. Az utasok a légitársasághoz méltatlannak tartják a járatok törlését.

Szombat hajnalban szálltak fel, meg is érkeztek

Végül a gép – az eredeti, pénteki 11:35-ös időponthoz képest jóval később, csaknem 19 óra elteltével –szombat hajnalban elindult Törökországba. A FlightAware adataiból az látszik, hogy

a gép nem sokkal reggel 9 óra előtt sikeresen landolt.

A Sun Expressre egyébként mások is panaszkodtak az utóbbi időben. Az X-en a társasággal utazók közül többen is hangot adtak a felháborodásuknak, és olyan kérdéseket tettek fel: vajon miként lehetséges, hogy a Sun Express légitársaság előző este törli a másnap induló járatait.

Hogyan lehetséges, hogy a 13:10-kor induló Antalya–Gaziantep-járatot 19:20-kor előzetes értesítés nélkül törlik? Hogyan kompenzálják ezt a vállalathoz méltatlan magatartást?

– posztolta egy elégedetlen utas az X-en, akinek egyébként válaszolt is a Sun Express: azt írták kommentben, hogy szeretnék kivizsgálni a helyzetet a válaszadás előtt.