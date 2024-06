Rendkívüli állapot és hőségriasztás van érvényben az Egyesült Államokban

Az Egyesült Államok középső államaiban az esők miatt hirdettek rendkívüli állapotot, másutt hőségriasztás van – írja az MTI.

Az Iowa állambeli Rock Valley kisvárosban több száz lakóépület tulajdonosát szólították fel otthona elhagyására a Rock folyó vízszintjének kritikus emelkedése miatt. Az emberek egy részét hajókkal vagy helikopterrel mentették ki. A légi felvételek alapján a települést teljes egészében víz borítja. Kim Reynolds, Iowa kormányzója a szövetségi állam északi részének 21 megyéjére vonatkozóan hirdetett ki katasztrófahelyzetet.

A szomszédos Dél-Dakota állam kormányzója, Kristi Noem veszélyhelyzetet hirdetett ki a rekordmennyiségű eső miatt, ami egyes helyeken néhány nap alatt meghaladta a 450 millimétert. Az állam legnagyobb városára, Sioux Fallsra csaknem 180 milliméternyi hullott három nap alatt. A víz az állam fontos autópályájának (Interstate 29) forgalmas szakaszát is elárasztotta, amelyet ezért egy időre le kellett zárni.

Az Egyesült Államok keleti részén viszont továbbra is hőség miatt van érvényben figyelmeztetés. Vasárnapra Washingtonban 38 fokot közelítő csúcshőmérsékletet jeleztek előre, míg Philadelphia és New York nagyvárosokban 35 fok körüli hőmérsékletet, és ugyanilyen hőséget várnak Ohio és Michigan állam jó részén is.

Ezzel szemben az ország legészakkeletibb területein megszűnt a rendkívüli hőség, ami azt jelenti, hogy Maine államnak a kanadai határhoz közeli településén, Caribou-ban szerdán 34,4 fok volt a legmagasabb hőmérséklet. A levegő páratartalmát is számításba vevő hőérzet viszont megközelítette a 40 fokot. A településen melegebb volt, mint a floridai Miamiban és Texas számos településén.

Halálos erdőtűz

Új-Mexikó államban a nyomozóhatóságok szombaton nyomravezetői díjat tűztek ki az erdő- és bozóttüzek okozóinak megtalálására, miután közölték, hogy a lángok a feltételezések szerint nem természetes úton keletkeztek. A Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) 10 ezer dollárt ajánlott fel annak, aki információval tud szolgálni az állam déli részén két helyen pusztító, két ember halálát okozó lángok keletkezésével kapcsolatban.

A lángoktól több mint ezer lakóépület károsodott vagy semmisült meg, és emberek ezreinek kellett elmenekülnie.

A vasárnapi közlések szerint az egyik tűz szombatig 67 négyzetkilométernyi területet perzselt fel, és egyelőre 27 százalékban sikerült körbehatárolni, míg a másik erdő- és bozóttűz 31 négyzetkilométeres területet érint, azonban eddig csupán hét százalékban tudták körbehatárolni.

Új-Mexikó államban az elmúlt napokban némileg csökkent a hőség, és esősebbre fordult az időjárás, valamint a szél is mérséklődött, ami segíti a lángok megfékezésén dolgozó ezer tűzoltó munkáját.