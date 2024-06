Szent-Iványi István külpolitikai szakértő a Szabad Európának adott interjút, ahol kifejtette, szerinte régóta sejteni lehetett, hogy Giorgia Meloni „kikosarazza” Orbán Viktort, és azt sem tartja kizártnak, hogy a magyar miniszterelnököt a NATO részéről is megfenyegethették.

A legszélsőségesebb csoporton kívül senki nem akar közösködni a Fidesz EP-képviselőivel – véli Szent-Iványi István külpolitikai szakértő, aki szerint Orbán Viktor a NATO részéről fenyegetést kaphatott és akár Magyarország NATO-tagságának felfüggesztése is felmerülhetett. A Szabad Európának adott interjúban arról is beszélt a szakértő, hogy bár az Európai Parlamentben nagyon leszűkült a miniszterelnök mozgástere, még ebből a kiszorított helyzetből is visszatérhet. Az interjú szerint

Szent-Iványi István úgy véli, régóta sejteni lehetett, hogy az Európai Konzervatívok és Reformerek frakció (ECR) és Giorgia Meloni olasz miniszterelnök „kikosarazza” Orbán Viktort. Szerinte most már csak a „legszélsőségesebb Identitás és Demokrácia csoport közösködne a Fidesz EP-képviselőivel.

A választások legnagyobb nyertesének a jobbközép Európai Néppártot (EPP) tartja, akik véleménye szerint a magyar miniszterelnök állításaival szemben nem követtek el árulást, hiszen régóta nagykoalícióban működnek együtt a liberálisokkal és a szocialistákkal.

A szakértő a jelenlegi NATO-főtitkár budapesti látogatása apropóján arról beszélt, hogy a NATO részéről komoly fenyegetések hangozhattak el, akár Magyarország NATO-tagságának felfüggesztése is benne lehetett a pakliban.

Szent-Iványi István meglátása az, hogy b ár az Európai Parlamentben „nagyon leszűkült Orbán mozgástere, még ebből a kiszorított helyzetből is visszatérhet, az uniónak és a NATO-nak ugyanis egységre van szüksége”.

A szakértő szakmai, politikai és diplomáciai szempontból is hasznosnak nevezte a Tisza Párt néppárti tagságát, amely szerinte anyagi szempontból is sokat jelent Magyar Péteréknek, mert ebből kezdhetik el a hazai pártépítést. Szent-Iványi István úgy látja, a néppárt bosszút akart állni Orbán Viktoron és a Fideszen.

A teljes interjút alább tudják megtekinteni.

