Amint Emmanuel Macron bejelentette döntését, többen azonnal David Cameron volt brit miniszterelnökhöz hasonlították, aki 2016-ban abban a hiszemben írt ki népszavazást az Európai Unióból való kilépésről, hogy a választók el fogják azt utasítani.

A veszély Franciaországban nem a csalódott reményekben és összetört karrierekben mérhető, mint egy békésen működő demokráciában, hanem a tényleges erőszak kitörésében − írja elemzésében a BBC.

„A két helyzet nagyon különböző. Az Egyesült Királyságban egy politikai ciklus végén járunk. Teljesen racionális volt Rishi Sunak részéről, hogy előrehozott választásokat írjon ki, és minden a brit parlamenti rendszernek megfelelően zajlik. Franciaország az ismeretlenbe ugrik” − mondja Nicolas Baverez veterán francia politikai kommentátor.

Emmanuel Macron elnök két héttel ezelőtt megdöbbentette az országot, amikor kiírta az előrehozott választást − válaszul arra, hogy a szélsőjobboldal legyőzte az európai parlamenti választásokon.

A BBC megjegyzi, a francia elnök azt gondolta, hogy egy villámháború majd kizökkenti a választókat a „szélsőségekkel” való kacérkodásukból, és centrista többséget juttat a nemzetgyűlésbe.

Egy héttel az első forduló előtt semmi sem utal arra, hogy számítása helyes volt. A szélsőjobboldali Nemzeti Tömörülés (RN) még mindig messze vezet a felmérésekben, és most egy baloldali szövetség − amelynek fő alkotóeleme a szélsőbaloldali France Unbowed (LFI) − a második helyre pályázik.

A legvalószínűbb kimenetel vagy az RN abszolút többsége − és így egy szélsőjobboldali kormány −, vagy egy béna kacsa parlament, amelyben egyetlen pártnak vagy koalíciónak sincs abszolút többsége.

Baverez szerint a kockázatok három oldalon is megjelenik. Az első, Franciaország államadósságának válsága, mivel a piacok ugyanúgy ellenszegülnek majd a francia kormánynak, mint az Egyesült Királyság egykori miniszterelnökének, Liz Trussnak.

Másodszor az utcák erőszakba borulhatnak. Harmadszor pedig intézményi összeomlás is bekövetkezhet.

A BBC cikkében megjegyzi, hogy az emberek Franciaország-szerte tudatában vannak annak, hogy az ország veszélyes válaszúthoz érkezett. Emmanuel Macron maga is utalt a polgárháború lehetőségére − mondván, hogy ez a szélsőjobb és a szélsőbal programjának logikus következménye.

Szavait − egy hétfői podcastban − úgy értelmezték, hogy a választókat meg akarja ijeszteni, hogy a közép felé terelje őket, de Baverez szerint ez az interpretáció mélyen téves.

Emmanuel Macron belügyminisztere, Gérald Darmanin azt mondta, hogy a hatóságok abból indulnak ki, hogy a választás első és második fordulójának napján (június 30-án és július 7-én) erőszakos tüntetések lehetnek.

A rémálomszerű forgatókönyv az lenne, hogy a Nemzeti Tömörülés győzelme a szélsőbaloldalon tüntetéseket robbantana ki, amelyek aztán erőszakba torkollnak, és amelyekhez csatlakoznak a külvárosokban élő bevándorló családokból származó emberek. A szélsőbaloldali LFI-nek nagy támogatói bázisa van a külvárosokban, és Gáza támogatását tette egyik fő kampánytémájává.

Az, hogy a politikai instabilitás hogyan befolyásolhatja az olimpiai játékokat, amelyek kevesebb mint három héttel a szavazás után kezdődnek, egy másik olyan kérdés, amelyet az elnök, úgy tűnik, nem vett figyelembe.

Baverez szerint bármilyen nagyok is a különbségek, egy párhuzamot lehet vonni a francia és a brit választások között.

Franciaországban most van a populista pillanat. Az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság tíz évvel ezelőtt, Trumppal és a brexittel élte meg a sajátját. Franciaországot akkor megkímélte az intézmények ereje, de az euró ernyője is. Az euróövezeti tagság azt jelentette, hogy az itteni kormányok továbbra is azt tehették, amit mindig is tettek: az államadósság növelésével megvásárolták a szociális békét. Nos, ennek most vége