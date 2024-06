Leránthatta a leplet a Kreml legújabb tervéről egy amerikai jelentés

Nagyszabású reformokat hajtanak végre az orosz hadseregben – írja az Unian ukrán hírügynökség. A washingtoni Háborús Tanulmányok Intézetének (Institute for the Study of War) jelentése szerint Oroszország többek között egy új, kombinált fegyveres hadsereget alakíthat az ukrajnai frontvonalon.

A harkivi hadműveleti-taktikai csoport elnöke szerint az orosz hadsereg bizonyos egységeit Kelet-Ukrajna irányába mozgatja át. Hozzátette, hogy az oroszok Herszon régióból és más irányokból is áthelyezték az alakulataikat.