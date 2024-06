David Pressman amerikai nagykövettel tárgyalt Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter szerdán, amelyről Facebook-bejegyzésben számolt be a tárca vezetője.

A beszélgetésben szó volt többek között Európa biztonsági helyzetéről és a háború kockázatairól is. „Magyarország a NATO elkötelezett és lojális szövetségese, ugyanakkor sem pénzt, sem fegyvert, sem katonát nem ad a Szövetség ukrajnai fegyverszállításokat és kiképzést koordináló szerepvállalásához, de nem is blokkolja azt” – emelte ki a tárcavezető. A bejegyzésében arról is írt, hogy az idei NATO-csúcs Washingtonban lesz.

David Pressman, budapesti amerikai nagykövettel való tárgyalásáról a honvédelmi miniszter annyit írt,

Tájékoztattam David Pressmant a Magyar Kormány azon lépéséről, amely a pápai légibázison szolgáló amerikai katonákat érinti. Hamarosan a társadalmi egyeztetés fázisába kerülhet az a jogszabálytervezet, amely lehetővé teszi a hazánkban szolgálatot teljesítő amerikai katonáknak, hogy könnyített eljárásban kapjanak magyar rendszámot.