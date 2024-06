Több száz halottja van a Pakisztánban tomboló kánikulának

Az elmúlt egy hét alatt ötszáznál is több ember vesztette életét a hőség miatt Pakisztán déli részén. A halottak számának növekedéséhez hozzájárult, hogy a hőmérséklet 40 fok fölé emelkedett Karacsiban. A helyi kórházakban több száz embert láttak el hőguta tüneteivel.

Halálos áldozatokat követel a hőség Pakisztán déli részén. Az Edhi Alapítvány szerint naponta körülbelül 30–40 ember hal meg Karacsi városában – írja a BBC. Az elmúlt hat nap alatt mintegy 568 holttestet gyűjtöttek össze, ebből csak kedden 141-et. A halottak számának növekedéséhez hozzájárult, hogy a hőmérséklet 40 fok fölé emelkedett Karacsiban, a magas páratartalom pedig 49 fokos meleget eredményezett.

Sokan a helyi egészségügyi intézményekben kértek segítséget. Imran Sarwar Sheikh, a Karacsi Kórház sürgősségi osztályának vezetője elmondta, hogy vasárnap és szerda között 267 hőgutában szenvedő embert láttak el, közülük tizenketten meghaltak. A legtöbben 60 és 70 év közöttiek voltak, de a 45 és 20 éves korosztályból is sokan panaszkodtak rosszullétre.

A Pakisztán déli részén tomboló hőhullám hétvégén kezdődött. A hatóságok kánikulaközpontokat és táborokat hoztak létre, hogy megpróbáljanak segítséget nyújtani a lakosságnak. Karacsiban a rendszeres áramkimaradások tovább ronthatják a helyzetet. Az embereknek ezalatt a ventilátorokat és a légkondicionálókat is nélkülözniük kell.

Májusban iskolaszünetet rendeltek el a hőség miatt

A májusi hőmérséklet hat-nyolc fokkal haladta meg a megszokottat. Pakisztán legnépesebb tartományában a sorozatos hőhullámok hatásának enyhítésére elrendelt válságintézkedések részeként a nyári szünet kezdete előtt az iskolák többsége egy héttel bezárt, így az extrém hőség mintegy 26 millió diák mentesült a tanítás alól.

Az ENSZ gyermekeket segítő szervezete, az UNICEF szerint a dél-ázsiai gyermekek több mint háromnegyede – azaz mintegy 460 millióan – évente legalább 83 napon keresztül van kitéve 35 Celsius-fok feletti hőmérsékletnek.

Mint írtuk, az elmúlt hetekben Európa délkeleti részén is halálos áldozatokat követelt a hőség. Júniusban huszonnégy óra alatt két magyar turista is meghalt a Görögországban található Nei Poriban tomboló kánikulában. Egyre több külföldi turista esik áldozatául a görög forróságnak, az okokat már a tudósok is vizsgálják.