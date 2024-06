Új kihallgatást kért az ügyészségtől Dejan Dragijevics, az az 50 éves szerb férfi, akit a hatóságok – munkatársával, Srdan Jankovicscsal együtt – a kétéves Danka Ilics március 26-i meggyilkolásával vádolnak.

Az Index is megírta, hogy a kétéves Danka Ilics március 26-án tűnt el a Bor melletti Banjsko Polje településről, ahol családi házuk udvarán játszott a testvéreivel. Tíz nap keresés után vették őrizetbe gyanúsítottként Dejan Dragijevics és Srdjan Jankovics bori lakosokat, a helyi, bori vízmű két dolgozóját, akik a gyanú szerint szolgálati járművükkel elütötték a kislányt, az autó csomagtartójába tették, majd miután észlelték, hogy a kislány még él, megfojtották, és a holttestet egy szeméttelepre vitték. Szerbia soha nem látott erőket mozgósította kislány felkutatására, gyakorlatilag az egész ország, ezenkívül az Interpol és az Europol is a kis Dankát kereste, akinek a holttestét a mai napig nem találták meg.

A gyanúsítottak kijátszhatják a „kényszerítés kártyát”

Dragijevics a letartóztatását követően beismerő vallomást tett, és azt mondta, kollégája, az ügy másik gyanúsítottja, Srdan Jankovics ütötte el a kislányt a Fiat Panda típusú szolgálati autóval, amelyben ő az anyósülésen utazott. Azt is bevallotta, hogy a holttestet először egy szeméttelepre vitték, majd két nappal később áthelyezték egy ismeretlen helyre.

Srdan Jankovics, az állítólagos gyilkosság másik gyanúsítottja viszont tagadja bűnösségét, és kijelentette, hogy soha nem is látta a kis Dankát.

Az ügy több fordulópontot is vett, és bonyolulttá vált, ugyanis a DNS-vizsgálattal nem találták meg a kislány biológiai nyomait a szolgálati járművön, amellyel elüthették Danka Ilicset, sőt időközben Dalibor Dragijevics, az egyik gyanúsított őrizetbe vett fivére – akit azzal gyanúsítottak, hogy segített elrejteni a kislány holttestét – a bori fogdában meghalt, feltehetően rendőri kínvallatás következtében. Utóbbi eset szintén nagy port kavart Szerbiában, ugyanis a belügyminisztérium hivatalos közleményében az állt, hogy a férfi hirtelen lett rosszul, szemben a boncolási jegyzőkönyvvel, amely bebizonyította, hogy a férfi erőszakos halállal halt meg. A történtek miatt több szakértő is arra a következtetésre jutott, miszerint elképzelhető, hogy maga Dejan Dragijevics is rendőri kényszerítés hatására tett beismerő vallomást, és igazából ezért nem tudja elmondani, hol van a kislány holtteste.

A Szabad Magyar Szó azt írja, hogy Dragijevics az ügyvédjén keresztül kérte, ismét hallgassák ki. Új vallomása akár teljesen meg is oldhatja az ügyet, de az is előfordulhat, hogy még rejtélyesebbé teszi. Ha elárulja, hogy hol van a kislány holtteste, akkor az ügy gyakorlatilag megoldottnak tekinthető, azonban ha megváltoztatja korábbi vallomását, akkor megerősítheti kollégája állításait, aki mindvégig tagadta, hogy köze lenne a kislány eltűnéséhez.

Időközben három új tanú is felbukkant, akiket a két gyanúsított ellen zajló nyomozás keretében terveznek kihallgatni az illetékesek.