Siralmas teljesítményt nyújtott Joe Biden az elnökjelölti vitán

Magyar idő szerint hajnali háromkor rendezte a CNN a Joe Biden és Donald Trump közötti elnökjelölti vitát. A regnáló elnök még saját kampánycsapata szerint is nagyon rossz formában volt.

Joe Biden és Donald Trump csütörtök esti atlantai összecsapása jó eséllyel az amerikai történelem legsorsdöntőbb elnökjelölti vitája lesz – a csatorna legalábbis így hirdette az összecsapást.

Először fordult elő ugyanis, hogy egy hivatalban lévő elnök és egy volt elnök nézők milliói előtt csapott össze egymással, ráadásul a megszokottnál jóval korábban, még a pártkonvenciók előtt. A CNN által rendezett összecsapás az eddigi legmeghatározóbb pillanat volt a fej fej mellett zajló választásokon, és ez lett volna Biden legjobb esélye arra, hogy felvillanyozza újraválasztási kampányát.

A vita hátteréhez hozzátartozik, egy olyan pillanatban rendezték, amikor sok amerikai keres enyhülést a magas árak miatt, amelyek megnehezítik a családok élelmezését, valamint a bérleti díjak, jelzáloghitelek és új autók megfizetését. A vita az abortuszhoz való hozzáférésről szóló intenzív nemzeti vita közepette bontakozott ki, amelyet a Trump által felépített konzervatív legfelsőbb bírósági többség szabadított el. A bevándorlással és a külpolitikával kapcsolatos mély megosztottság tapasztalható egy olyan világban, amely tele van az USA hatalmának új kihívásaival, vitatott hátteret képez a két, egymást nyíltan lenéző jelölt összecsapásának.

A vita ebben az értelemben megszemélyesítette azt a választási versenyt, amely amerikaiak millióit hagyott elégedetlenül a két idős jelölt által kínált választási lehetőséggel. Ezzel pedig eleve több szavazót idegenítenek el, mint amennyit vonzanak.

Még a kézfogás is elmaradt

Joe Biden elnök és Donald Trump volt elnök nem fogott kezet, amikor a vitapódiumra léptek. A két jelölt legutóbb 2020-ban találkozott egy vitán, ahol szintén nem fogtak kezet – de ez akkor a koronavírus-protokoll miatt történt.

A vita első témája, amelyben a két jelölt egymásnak feszült, a gazdaság volt. Joe Biden elnök a vitát egy baklövéssel kezdte, amikor azt állította, hogy 15 ezer munkahelyet teremtett.

A helyes szám több mint 15 millió,

ami drámai hibát jelent egy olyan valakitől, aki gazdaságpolitikájában megpróbálta megújítani a választók bizalmát. Trump a vitát azzal nyitotta, hogy szerinte a gazdaság helyzetével, valamint a világjárvány kezelésével, amíg ő hivatalban volt „minden jól ment”.

A következő téma az abortuszok kérdésének tagállami hatáskörbe való utalása volt, amely a terhességmegszakítások jogának számos helyen történt radikális visszavágáshoz vezetett. Trump azt mondta, hogy hisz az abortusztilalom esetében bevezetett kivételekben „nemi erőszak, vérfertőzés és az anya életének veszélyeztetettsége esetén”. Ezek a kivételek állnak annak az ügynek a középpontjában, amelyről az amerikai legfelsőbb bíróság frissen hozott döntést. Az idahói abortusztilalom értelmében a nők orvosi vészhelyzet esetében sem engedélyezett az abortusz, mert az államban csak az anya életének megmentése esetében van kivétel, az egészségégromlásának megakadályozása esetében nem.

Biden ezzel szemben arról beszélt, hogy ő támogatja a Roe kontra Wade precedens visszaállítását, amely gyakorlatilag az abortusz jogának ismételt szövetségi garantálását jelentené. Ennek apró szépséghibája, hogy ebben az ügyben a Trump által ultrakonzervatív tagokkal feltöltött Legfelsőbb Bíróság az illetékes.

Biden a bevándorlás kérdésében próbál teret nyerni, ami nem csak a republikánusok körében vált országos prioritássá.

40 százalékkal kevesebb ember jön át illegálisan a határon

– mondta.

Trump szerint a migránsok „elmegyógyintézetekből” érkeznek illegálisan az Egyesült Államokba. Erre az állítására, amelyet gyakran hangoztatott a gyűléseken, nem szolgáltatott bizonyítékot. Trump arra panaszkodott a vitában, hogy az illegálisan az országba érkező migránsokat „luxusszállodákban” szállásolják el, míg a veteránok az utcán vannak.

Ukrajna és Gáza

Trump egy külpolitikai kérdésre, amely Oroszország ukrajnai inváziójára vonatkozott, arra használta fel az időt, hogy visszavágjon Bidennek a veteránok kérdésében.

Először is, a veteránjaink és katonáink ki nem állhatják ezt a fickót. Nem tudják elviselni őt. Szerintük ő a legrosszabb főparancsnok, ha így nevezik, aki valaha is volt

– fogalmazott.

Ha lenne egy igazi elnökünk, egy olyan elnök, aki tudta, hogy Putyin tiszteli, soha nem szállta volna meg Ukrajnát

– mondta Trump.

Trump régóta pozitívan nyilatkozik Vlagyimir Putyin orosz elnök keménységéről, többek között „zseniálisnak” és „nagyon okosnak” nevezte Putyin taktikáját a 2022-es ukrajnai invázió során. Biden visszavágott Trumpnak, aki azzal hencegett, hogy arra kényszeríti az európai szövetségeseket, hogy több pénzt fektessenek a védelembe.

Ez a fickó ki akar lépni a NATO-ból

– mondta Biden, hozzátéve, hogy ő maga „rávett 50 másik nemzetet”, hogy támogassák Ukrajnát az orosz invázióval szemben.

Az izraeliek és a palesztinok közötti konfliktus különösen sebezhető pont Biden számára. Az amerikai felnőttek mindössze 26 százaléka elégedett a kérdés kezelésével, ami jóval az általános támogatottsága (39 százalék) alatt van.

Trump nem válaszolt közvetlenül arra a kérdésre, hogy támogatná-e egy független palesztin állam létrehozását.

Ezt át kéne gondolnom

– mondta.

A Capitolium ostroma

Trumpot ezután 2021. január 6-ról és a 2020-as választások eredményének megdöntésére irányuló törekvéseiről kérdezték. A műsorvezető Jake Tapper azt a kérdést tette fel, hogy megszegte-e az alkotmány védelmére tett esküjét.

A január 6-i capitoliumi támadásról kérdezve Trump gyorsan a bevándorlásra és az adókra terelte a szót. Szerepéről kérdezve azt mondta, arra biztatta az embereket, hogy „békésen és hazafiasan” cselekedjenek, majd Nancy Pelosi volt házelnököt támadta.

Mintegy 45 perccel a vita kezdete után Biden először utalt utalt Trump nemrégiben New Yorkban történt elítélésére. A 2021. január 6-i lázadásról Biden ezt mondta:

Az egyetlen ember ebben a stúdióban, aki elítélt bűnöző, az az ember, akit most itt áll előttem.

„Az a gondolat, hogy joga van bosszút állni bármelyik amerikai ellen, csak azért, mert ön vagy az elnök, helytelen. Egyszerűen rossz. Soha egyetlen elnök sem beszélt így” – mondta Biden Trumpnak.

Tele volt személyeskedésekkel a vita

Az AP hírügynökség kommentátora szerint Trump és Biden is mélyen személyes támadásokat intézett egymás ellen a vita során.

Trump kétszer is felemlegette Biden fiát, Huntert, akit a hónap elején három bűncselekmény miatt ítéltek el. Biden eközben Trump elítélésére hivatkozott, mondván, hogy „szexelt egy pornósztárral”, miközben a felesége terhes volt (amit Trump tagadott), és azt mondta, hogy Trumpot polgári jogi felelősségre vonták azért, mert „nyilvánosan molesztált egy nőt”.

Magának olyanok az erkölcsi nézetei, mint egy kóbor macskának

– támadta Biden.

A kérdések ezek után az éghajlatváltozásra terelődtek, a társműsorvezető Dana Bash megkérdezte Trumpot, aki bírálta Biden klímavédelmi kezdeményezését, hogy tesz-e valamilyen lépést az éghajlati fenyegetés kezelése érdekében. Trump a kérdést kikerülve áttért arra, hogy bírálta Biden gazdaságpolitikáját, különösen a fekete amerikaiakkal kapcsolatosan.

Bident arról kérdezték, hogyan fog foglalkozni az azzal kapcsolatos aggályokkal, hogy képes lesz-e az elnökséget bőven 80 éves kora után is ellátni. Riposztját Trumpnak címezte:

Ez a fickó csak három évvel fiatalabb és sokkal kevésbé alkalmas.

Trump azt állította, hogy két kognitív tesztet is csinált, amelyek „kitűnőek” lettek.

Donald Trumpot kétszer is megkérdezték, hogy elfogadja-e a 2024-es választások eredményét, amelyre harmadszorra válaszolt, miután a moderátorok nyomást gyakoroltak rá. Azt mondta, hogy elfogadná a választás eredményeit, ha az tisztességesen zajlana. Trump azonban idén már ragaszkodott ahhoz, hogy a demokraták csalni fognak novemberben, és azt sugallta, hogy minden olyan választás, amelyet nem ő nyer meg, valószínűleg manipulált lesz, és ezt a jellemzést a 2020-as széles körű választási csalásról szóló hamis és megcáfolt állításaira alapozza.

„A pokolban élünk”

Trump azzal vádolta Bident, hogy olyan rosszak a katonai döntései, hogy bele fogja rángatni a világot a harmadik világháborúba. Erre az elnök azzal felelt, hogy Trump az, aki meg akarja gyengíteni a NATO-t. Trump azt állította, hogy sokkal szívesebben foglalkozna bármi mással, de Biden annyira rossz elnök, hogy tönkreteszi az országot, ezért ismét meg kell próbálnia kézbe venni a dolgokat.

A pokolban élünk

– mondta Trump zárszavában az ország állapotáról. „Folyamatosan Charlottesville-ről beszél. Az egész ország felrobban ön miatt, mert nem tisztelik” – mondta Trump Bidennek, az ország állapotát a neonáci gyűléssel és az ellentüntetésekkel egyenlővé téve, amelyek Trump hivatali idejének elején sokkolták az országot.

Záróbeszédében Biden Trump adóterveire csapott le. Szerinte Trump a gazdagoknak akar kedvezni, a legjobb esélyt jelenti számára a téma megnyerésére.

A The New York Times kommentátora szerint Biden esti teljesítménye elég rossz volt, de ez nem lephetett meg senkit, aki a 81 éves elnököt a hivatali ideje alatt figyelemmel kísérte a nyilvánosság előtt. A kampánycsapata már most arról beszél, hogy a kérdésekben Biden jobban teljesített, mint Trump, de a kérdés az, hogy hány szavazó fog egyszerűen úgy tekinteni Bidenre, mint aki fizikailag nem képes az ország vezetésére.

Kétségbeestek a demokrata kampánystratégák

A CNN értesülései szerint a demokraták kétségbeestek Joe Biden elnök csütörtök esti vitán nyújtott teljesítménye miatt, amely annyira gyenge volt, hogy egyesek még azt is megkérdőjelezték, hogy továbbra is ő maradjon-e a párt jelöltje.

Biden halk, akadozó hangon és tátott szájjal, bámészkodó tekintettel lépett a színpadra. Néha nehezen tudta befejezni a gondolatait, és olyan kérdésekben, mint az abortusz, ahol a demokraták előnyben vannak, teret engedett ellenfelének.

A demokratáknak csupán percekbe telt, mire rájöttek, milyen rosszul áll Biden szénája.

Biden szörnyen néz ki és szörnyen beszél. Összefüggéstelen

– mondta egy demokrata, aki Biden kormányában dolgozott.

Egy demokrata, aki számos kampányban dolgozott, egyszerűen csak annyit mondott:

Erre ráb...tunk.

(Borítókép: Donald Trump és Joe Biden 2024. június 27-én. Fotó: Marco Bello / REUTERS)