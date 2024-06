Oklahoma elrendelte, hogy az iskolákban azonnal be kell építeni a tantervbe a Bibliát

Oklahoma legfőbb oktatási tisztviselője elrendelte, hogy az állam iskoláiban kezdjék meg a Biblia tanítását a tanórákon – írja a BBC. A republikánus Ryan Walters által küldött irányelv szerint a szabály kötelező, ami „azonnali és szigorú betartást” követel.

Az intézkedés egy héttel azután történt, hogy Louisiana kormányzója aláírta azt a törvényt, amely az összes állami iskolában kötelezővé teszi a tízparancsolat kifüggesztését.

Ryan Walterst, aki korábban történelemtanár volt, 2022-ben választották meg tisztségébe, miután azzal a programmal kampányolt, hogy harcoljon a woke-ideológia és a radikális baloldaliak ellen.

A polgárjogi szervezetek, valamint az egyház és az állam szigorú szétválasztását szorgalmazó csoportok bírálták a rendeletet, mivel az szerintük sérti az amerikai alkotmány első kiegészítését, amely garantálja a vallásszabadságot, és nyomást gyakorol a diákokra, hogy az állam által preferált vallást fogadják el.

Az állami iskolák nem vasárnapi iskolák. Ez tankönyvi keresztény nacionalizmus: Walters visszaél közhivatali hatalmával, hogy vallási meggyőződését ráerőltesse mindenki más gyermekére

– mondta Rachel Laser, az Americans United for Separation of Church and State szervezet vezetője.

Ryan Walters korábban egy, a konzervatív Fox Newsnak írt véleménycikkében azt írta, hogy Joe Biden amerikai elnök és a tanári szakszervezetek a bibliai értékeket kiszorították az oktatásból.

Az Interfaith Alliance, egy vallásszabadság védelmére törekvő amerikai csoport közleményében nyilvánvaló vallási kényszerítésnek nevezte az oklahomai tisztviselő utasítását.

„Az igazi vallásszabadság annak biztosítását jelenti, hogy egyetlen vallási csoport sem kényszerítheti rá álláspontját minden amerikaira” – írták.