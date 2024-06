Oroszországban a betelepült migránsokat is besorozzák, csütörtökön újabb szigorításokat jelentett be az orosz Nyomozóbizottság a közelmúltban honosított állampolgárokkal szemben.

Az Euronews Alekszander Basztrikint, az orosz Nyomozóbizottság vezetőjét idézte, aki szerint már 30 ezernél több olyan személyt fogtak el és vettek katonai nyilvántartásba, akiket eddig elkerült a katonai adminisztráció.

A vezető arról számolt be, hogy Oroszország eddig már mintegy 10 ezer új állampolgárt küldött harcra Ukrajnában. Megjegyezte, hogy a migráns állampolgárok felkutatása folytatódik.

Közép-ázsiai migráns munkavállalók milliói élnek Oroszországban, gyakran rosszul fizetett állásokban, akik pénzt küldenek haza a családjuknak. Arról viszont nem tudtak, hogy be is sorozzák őket. Az állampolgársághoz jutott betelepülők csapdahelyzetként élik meg, hogy potenciálisan a hadseregben kell szolgálniuk, mert az orosz állampolgárság tartalmazza ezt a kötelezettséget is

Ráadásul az elmúlt hónapokban megsokasodtak a migránsok munkahelyei és kollégiumai elleni razziák, amely annak a súlyos oroszországi terrortámadásnak köszönhető, amelyet a moszkvai Crocus City Hall bevásárlóközpontban követtek el, és amelynek jóval több mint 100 halálos áldozata volt. Az Iszlám Állam később magára vállalta a merényletet, amelyben öt fegyveres vehetett részt.