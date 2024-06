Szúnyogok terjesztik az újabb kórt Európában, de itt a megoldás

Az Európai Bizottság engedélyezte a Ixchiq nevű oltóanyagot a 18 év felettiek számára, mivel a régióban is egyre több chikungunya-lázesetet jelentettek. A fertőzést főként Ázsiából vagy Afrikából hurcolják be, de az ezt terjesztő szúnyogok is megjelentek kontinensünkön az éghajlatváltozás következtében.