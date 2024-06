Szerb belügyminiszter: Terrortámadás történt Belgrádban

Mint arról beszámoltunk, rálőttek az Izrael belgrádi nagykövetségét védő szerb rendőrre szombaton. A támadó az izraeli nagykövetség előtt odalépett a rendőr bódéjához, kinyitotta az ajtót, és számszeríjjal nyakon lőtte.

Ezt követően a rendőr önvédelemből tüzet nyitott a férfira, aki belehalt sérüléseibe. A rendőrt életveszélyes állapotban kórházba vitték, a nyílvesszőt műtéti úton eltávolították a nyakából.

Ivica Dacsics szerb belügyminiszter közölte, hogy minden kétséget kizáróan terrorcselekményről van szó.

„Olyan terrorcselekményről, ami Szerbia ellen, a csendőrség tagja ellen irányult. Hogy ez a személy egyedül cselekedett, vagy egy csoport tagja? Elővigyázatosságból letartóztattunk több embert, aki rendőri létesítmények környékén tartózkodott” – mondta Dacsics a Pannon RTV szerint.

Hozzátette, pontos részleteket nem közölnek még, de ahogy a sajtóban megjelent, „fennáll a gyanú, léteznek bizonyos jelek arra vonatkozóan, hogy olyan személyekről van szó, akik már ismertek a biztonsági szolgálatok számára. A vahhábita mozgalomról van szó”. Úgy tudni, egy iszlám vallásra áttért személy lehet az elkövető.

A belügyminiszter azt is közölte, hogy a támadó a merényletet megelőzően többször is szóba elegyedett a szolgálatot teljesítő rendőrrel, és az elkövetőnél egy kés is volt.

A történtek miatt elővigyázatosságból magasabb szintre emelték a biztonsági készültséget a városban. Dacsics szerint a cél az, hogy a polgárok lássák a rendőröket a bevásárlóközpontoknál, sétányoknál „annak érdekében, hogy ne legyenek nem előrelátható körülmények”.