Börtönbe vonul Donald Trump egykori tanácsadója

Steve Bannon, Donald Trump egykori tanácsadója július elsején börtönbe vonul, a bíróság ugyanis elutasította a fellebbezését. Bannont már két évvel korábban, 2022 októberében is elítélték, azóta többször és több fórumon is próbálkozott az ítélet megsemmisítésével.

A büntetés fő oka a 2021. január 6-án lezajlott események vizsgálatának elkerülése volt. A Capitolium ostrománál történteket egy képviselőházi bizottság ellenőrizte, ezt többen is megpróbálták elkerülni, melyért négy hónapos börtönbüntetés járt.

Bannon önmagát politikai fogolynak állította be, valamint azt is mondta − mint a The Guardian idézi –, hogy

Ez nem változtat meg engem. Nem nyomja el a hangom, még akkor sem, ha ott leszek. Ha a börtönbe kerülésemtől fog végre a Képviselőház lépéseket tenni, megkezdődik az illegitim január 6-a bizottság delegitimalizálása, akkor már megérte börtönbe mennem.

Azonban nemcsak Steve Bannon az egyetlen Trump korábbi tanácsadói közül, akit börtönbüntetéssel sújtottak, hiszen márciusban Peter Navarro is ilyen ítéletet kapott, ő lassan szabadul a négy hónapig tartó elzárásából.