Helyettesíthető-e Biden, és ha igen, kivel?

„Mára árnyéka a négy évvel ezelőtti elnöknek” – szögezte le a New York Times, és arra szólította fel Joe Bident, lépjen vissza az elnökjelöltségtől. „Az Egyesült Államoknak erősebb ellenfélre lenne szüksége a republikánus Donald Trumppal szemben” – írta a tekintélyes lap szerkesztőségi vezércikkében azok után, hogy az elnök siralmas teljesítményt mutatott fel a CNN rendezte televíziós párbajban.

Az elnök a hétvégén Camp Davidben elzárkózott a családjával. Sejteni sem lehet, milyen döntésre jutnak. A first lady mindenesetre nem adta fel a harcot: Jill Biden a támogatás folytatására kérte a vagyonos donorokat.

A demokraták berkeiben azonban a BBC szerint pánik és zűrzavar uralkodik. Sokak szerint rossz vége lehet, ha nem lép vissza.

Erről kizárólag maga dönthet. Visszalépése esetén viszonylag egyszerű lenne új jelöltet állítani. A kérdés inkább az, hogy vajon egy új kandidátus mennyire állná a sarat a republikánus kihívóval szemben.

A jelöltet hivatalosan az augusztus 19–22. között megrendezendő Demokratikus Nemzeti Kongresszuson, a DNC-n nevezik meg, Chicagóban.

A jelöltpárosnak, Joe Bidennek és alelnökének, Kamala Harrisnek – vagy bárki másnak – el kell nyernie a küldöttek többségének támogatását.

A konvenció nyílt, és Biden visszalépése esetén addig folytatnák a szavazást, amíg az új jelöltek valamelyike meg nem szerezné a szavazatok egyszerű többségét.

Csak maga léphet vissza

Megfigyelők szinte kizártnak tartják, hogy Biden visszalépését párttársai próbálnák kikényszeríteni. A konzervatívok már korábban azzal fenyegetőztek: perrel vitatják el egy másik demokrata jelölt választási jogosultságát még akkor is, ha Biden maga szállna ki a versenyből.

Ha már a pernél tartunk: július 11-én hirdetnek ítéletet a hallgatási pénz ügyében azok után, hogy az esküdtek bűnösnek találták Donald Trumpot. Az egyik végletes forgatókönyv szerint akár a börtönből is irányíthatná az Egyesült Államokat.

A republikánus konvenció négy nappal később, július 15-én kezdődik, szeptember 10-én rendezik a második televíziós vitát, az elnökválasztás napja pedig november 5.

Az amerikai alkotmány 25. módosítása lehetővé teszi, hogy az Egyesült Államok alelnöke a kabinet többségével alkalmatlannak nyilvánítsa az elnököt hivatali feladatai ellátására.

A lesújtó televíziós vitát követően a kongresszus republikánus tagja felszólították a Biden-adminisztrációt: fontolja meg a záradék alkalmazását.

A capitoliumi lázadás után, 2021-ben a demokrata többségű képviselőház szorgalmazta, hogy Mike Pence alelnök a 25. alkotmánymódosítás alapján mozdítsa el helyéről Trumpot, a kérés azonban süket fülekre talált.

A lehetséges jelöltek

Joe Biden – legalábbis a korát tekintve – az egyik legtapasztaltabb washingtoni politikus. Több mint fél évszázada szolgál delaware-i szenátorként, alelnökként, most pedig elnökként. Ha történetesen újraválasztanák, második ciklusa végén 86 éves lenne.

Viszont már most „sokkoló érzés” volt szereplése, legalábbis a Fehér Ház egykori tisztségviselője szerint, aki Obama elnöksége és Biden alelnöksége idején volt főtanácsadó.

Megbeszélések lesznek arról, hogy folytatnia kell-e

– idézte a Business Insider David Axelrodot.

Biden visszalépése esetén az egyik természetes utód jelenlegi alelnöke, Kamala Harris, aki volt már kaliforniai főügyész és szenátor, a történelembe pedig azzal írta be a nevét, hogy ő az első fekete, indián őslakos, egyben női alelnök.

Gavin Newsom kaliforniai kormányzó az egyik legtekintélyesebb demokrata politikus, ő azonban már a televíziós vita után leszögezte: „szükségtelen” Biden visszalépése.

Nem lehet hátat fordítani neki egyetlen fellépés után! Milyen párt az ilyen?

– fakadt ki Newsom egy interjúban.

Vele szemben Michigan kormányzója, Gretchen Whitmer a Biden-kampány kritikus hangja volt, és elvárta az elnöktől, hogy keményebben álljon ki az abortuszjogokért.

Egy másik női elnökjelölt lehetne Amy Klobuchar minnesotai szenátor, aki négy éve, a New Hampshire-i előválasztáson még Bident is felülmúlta. Cory Booker New Jersey szenátor neve is felmerült, bár őt inkább a 2028-as választáson tartják esélyes indulónak. Roy Cooper észak-karolinai, illetve Wes Moore marylandi kormányzó inkább saját államában népszerű.

Az esetleges demokrata utódok közös nevezője, hogy Donald Trumppal szemben még Bidennél is esélytelenebbek.

(Borítókép: Joe Biden 2024. június 27-én. Fotó: Kyle Mazza / Anadolu / Getty Images)