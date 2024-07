Trollkodásra számít az Európai Unió soros magyar elnöksége részéről a világsajtó

2024. július 1-től fél éven keresztül Magyarország tölti be az Európai Unió soros elnökségét. Az ország már régóta komoly kritikák kereszttüzében áll, többek között az oroszokkal való túl szoros kapcsolat és a sorozatos vétók miatt. Az elnökség kezdetekor áttekintettük annak nemzetközi sajtóvisszhangját. A legtöbben a magyar kormány „trollkodására” számítanak, és azt is kiemelték: prioritás volt, hogy a lényeges kérdéseket még a belga elnökség alatt lezárják, hogy a magyarok „minél kisebb kárt tudjanak csak okozni”.

„Muszáj sajnálnunk a magyar tisztviselőket. Annak ellenére, hogy Orbán Viktor miniszterelnök az EU egyik főprovokátora, a diplomaták túlóráznak, hogy hangsúlyozzák: Budapest normális, sikeres időszakot szeretne vinni, amikor július 1-től az uniós országok közötti megbeszélések moderátora lesz” – írja az EU magyar soros elnökség megkezdését elemző cikkében a Politico.

Tisztában vagyunk azzal, hogy nagyon közelről figyelik majd, hogy őszintén együttműködünk-e a tagállamokkal és az intézményekkel, és hogy becsületes közvetítők leszünk-e – mondta Bóka János magyar EU-miniszter a POLITICO-nak. Ezt alaposan meg fogják vizsgálni, és talán még a mérce is magasabb lesz Magyarországgal szemben, mint más elnökségek esetében

– mondta a lapnak az európai ügyekért felelős magyar miniszter, hangsúlyozva, hogy Budapest meg fog felelni ennek a magasabb mércének.

A probléma az, hogy az unió ezt egyáltalán nem hiszi el.

Szálka a szemben

Az elmúlt években Budapest állandó szálka volt az EU szemében az Oroszország elleni szankciók késleltetése vagy felhígítása, az Ukrajnának szánt katonai segélyek blokkolása, valamint a hazai jogállamisági problémák miatt – ez a történet vezetett ahhoz, hogy az EU blokkolta (majd részben feloldotta) a Magyarországnak szánt forrásokat.

A belga elnökségre egyértelműen nyomás nehezedett: még Orbán elnöksége előtt el kell varrni a jelentős szálakat, hogy ne okozhasson túl nagy károkat

– mondta egy uniós diplomata a lapnak.

A brit The Guardian azt emelte, ki, hogy már annak bejelentése előtt hónapokkal az a hír járta, hogy Magyarország Donald Trump szlogenjének átdolgozott változatát tervezi használni soros EU-elnöksége idejére: Tegyük újra naggyá Európát! (Trump jelmondata, amely a republikánus trumpista szárny megnevezésére is szolgál, MAGA, vagyis Make America Great Again – Tegyük újra naggyá Amerikát.)

Ez az ötlet annyira bénán és nevetségesen hangzott, hogy tartózkodtunk a közléstől. Tévedtünk

– idézi a cikk Panyi Szabolcsot, a Direkt 36 oknyomozó újságíróját.

Amikor a szlogent bejelentették, arról a CNN is hírt adott. Ők akkor azt írták, hogy „a jelmondat szinte pontos mása annak a szlogennek, amelyet Donald Trump volt amerikai elnök használ, aki korábban gyakran dicsérte Orbán Viktor magyar miniszterelnököt”.

A külügyminiszterek múlt havi találkozóján a brit lap szerint a frusztráció elszabadult, amikor a miniszterek „szembekerültek a Kreml által kidekorált kollégájukkal, Szijjártó Péterrel, mert Magyarország ismételten keresztbe tett az Oroszország elleni szankcióknak”.

A The Guardian írása szerint egy magas rangú uniós diplomata azt mondta a lapnak:

Nyugtatókat kell szednem, amikor ez a kérdés szóba kerül, mert kezd tényleg nevetségessé válni... Minden egyes esetben azt látjuk, hogy a magyarok akadályozzák Ukrajna képességét, hogy felvegye a harcot egy agresszorral szemben.

Diplomaták szerint Orbán Viktor kevés kárt okozhat, mert elnöksége egybeesik egy interregnummal az uniós ügyekben: a következő Európai Bizottság – az uniós jog kezdeményezője és végrehajtója – csak november 1-jén lép hivatalba – írják.

Elfoglalni Brüsszelt

Azt is kiemelik, hogy a Transparency International magyarországi szervezete és az Átlátszó független médium bejelentette, hogy a szuverenitásvédelmi törvény célkeresztjébe került. A szuverenitásvédelmi hivatal egy „Putyin által inspirált szervezet” – mondta Gwendoline Delbos-Corfield, az Európai Parlament magyar ügyekért felelős rapportőre, összehasonlítást téve Vlagyimir Putyin 2012-es külföldi ügynökökről szóló törvényével, amelyet a civil társadalom elnyomására használ Oroszországban.

Az Euractiv a magyar elnökség megkezdéséről az AFP francia hírügynökséggel közös híradásában – amelynek illusztrációjaként egy Orbán Viktort Vlagyimir Putyinnal együtt ábrázoló közös fotó jelenik meg – megemlítette nemcsak a visszás magyar jelmondatot, hanem Orbán Viktor azon korábbi kijelentését is, hogy Magyarországnak – vagyis a Fidesznek – el kell foglalnia Brüsszelt.

A lap arról ír, hogy

az ország uniós elnökségének hét prioritása között szerepel az »illegális migráció« megfékezése és a nyugat-balkáni országok »egy lépéssel közelebb« hozása az uniós tagsághoz. Orbán Viktor az elnökséget arra használhatja, hogy meghatározza a napirendet, de a bizottság támogatása nélkül nem tud eredményeket elérni

– mondta Daniel Hegedus, a German Marshall Fund vezető munkatársa az AFP-nek.

Megjegyezte azt is, hogy a magyar miniszterelnöknek korlátozott lehetősége van arra, hogy kerékkötőként lépjen fel, mivel a leköszönő belga elnökség és az uniós intézmények siettek a fontos döntések meghozatalával.

Az Európai Unió a múlt héten újabb szankciócsomagot fogadott el Oroszországgal szemben, és hivatalosan is történelmi csatlakozási tárgyalásokat kezdett Ukrajnával. „Mindenki az instabilitás csökkentésére törekedett, ezzel szűkítve a magyar elnökség mozgásterét” – húzta alá Hegedus.

A kommunikációs fronton azonban további trollkodás várható – tette hozzá.

A Szabad Európa kiemeli, hogy a Lisszaboni Szerződés óta az Európai Unió kormányfőit tömörítő Európai Tanácsnak állandó elnöke van, a külpolitika pedig a szintén teljes ciklusra kinevezett kül- és biztonságpolitikai főképviselőhöz tartozik – aki jelen pillanatban a spanyol Josep Borell.

Hogyan érinti ez a magyar elnökséget? Nos, csökkenti a magyar nemzeti-konzervatív kormány két leginkább Brüsszel-ellenes tagja, Orbán Viktor és külügyminisztere, Szijjártó Péter befolyását. Budapest persze továbbra is befolyásolhatja a napirendet, amint azt a Donald Trump által inspirált »Make Europe Great Again« (MEGA) elnöki szlogen múlt heti bemutatásával láthattuk. Magyarország merész lépését Brüsszelben sokan »trollkodásnak« minősítették, és úgy érzik, hogy lesz még részük ilyenben

– írják.

Professzionális előkészületek

Arra a kérdésre, hogy pontosan mit is jelent az elnökség, a lap azt válaszolja, hogy Magyarország többi minisztere, például a mezőgazdaságért vagy az igazságügyért felelős miniszterek továbbra is elnökölni fognak a saját területükön a tanácsi üléseken, és a magyar diplomaták ugyanezt teszik majd az előkészítő munkacsoportokban. A soros elnökség lényege, hogy a hivatalban lévőktől elvárják, hogy becsületes közvetítők legyenek és konszenzusra törekedjenek a tagállamok között.

A lap fenntartja, ahelyett, hogy problémákat okozna, Magyarország dönthet úgy is, hogy tisztességesen játszik. A különböző tagállamok tisztviselőivel beszélgetve néhányan rámutattak számukra, hogy bár Magyarországnak minden bizonnyal van egy – a konszenzussal gyakran ellentétes – napirendje, a magyar tisztviselők az elnökséget megelőzően professzionálisan viselkedtek, hangsúlyozva, hogy mindent a szabályok szerint fognak csinálni.

(Borítókép: Látogatók az Európai Parlament épületében 2024. május 25-én. Fotó: Johannes Simon / Getty Images)