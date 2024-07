Görögországban bevezetik a hatnapos munkahetet

Míg világszerte egyre több ország csökkentené négynaposra a munkahetet, addig Görögországban 48 órára bővítenék a munkaidőt, amely természetesen több pénzzel is jár majd. Júliustól életbe léphet az új szabályzat, amely a szakszervezetek szerint csorbítja a munkavállalói jogokat.

A görög kormány zöld utat adott a hatnapos munkahétnek, míg a világ nagy részén a négynapos munkahét mellett kardoskodnak. Az országban júliustól engedélyezték a 48 órás munkahetet bizonyos területeken – írja az Euronews.

A változásokat az éjjel-nappalik és a túlterheltnek ítélt vállalkozások miatt eszközölnék, míg a világ több pontján – köztük Magyarországon is – a négynapos munkahetet tesztelik.

A görög szakszervezetek úgy látják, a lépés nem családbarát, és ezzel jelentősen csorbulnak a munkavállalói jogok is. A plusz egy nap ugyanakkor pluszpénzzel is jár: az új szabály értelmében szombaton 40 százalékos, míg vasárnap 115 százalékos bónuszt kell adni az alkalmazottaknak. Az Egészségügyi Világszervezet szerint azonban már a heti 40 óra is túl sok.

A legtöbb közgazdász szerint a görög gazdaság kerékkötője a munka közbeni alacsony produktivitás, amelyet az Európai Bizottság felmérése is alátámaszt. Eszerint a görögök egy óra alatt 40 százalékkal kevesebb munkát végeznek el, mint az európai átlag, ami azért lehet, mert a cégek nem szívesen költenek fejlesztésekre és az alkalmazottaikat sem képzik tovább megfelelően. De a görög bürokráciát is okolják.

Az Eurostat adatai szerint tavaly a görögök dolgoztak a legtöbb ideig, mintegy átlagosan 39,8 órán át, az uniós több mint 36 órás átlaghoz képest.