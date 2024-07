Aggódik a nyugati sajtó Orbán Viktor új EP-frakciója miatt

Pánikhangulatot okozott a baloldalon Orbán Viktor miniszterelnök új európai formációja. A Patrióták Európáért pártszövetségről a nyugat-európai sajtóban is aggódó vélemények jelentek meg. Többek között szélsőjobboldalinak és Európa-ellenesnek is nevezték a jobboldal frakciót.

Ahogy az Index beszámolt róla, akár a harmadik legerősebb európai parlamenti képviselőcsoporttá is válhat a Patrióták Európáért elnevezésű új politikai formáció. Létrehozását vasárnap délelőtt Bécsben jelentette be Orbán Viktor magyar kormányfő, Herbert Kickl, az Osztrák Szabadságpárt elnöke, és Andrej Babis, a cseh ANO párt vezetője.

Orbán Viktor korábban úgy nyilatkozott, hogy egy olyan politikai formációt hoznak létre, ami „hasítani fog, és nagyon gyorsan az európai jobboldal legnagyobb frakciója lesz”.

A magyar miniszterelnök új európai formációjához még biztosan lesznek csatlakozók, így nem meglepő, hogy az európai baloldalon komoly pánikot okozott a bejelentés. A Mandiner összegyűjtötte, miként cikkezett a nyugat-európai sajtó a jobboldali frakció létrehozásáról.

A lap szerint a Patrióták Európáért formációt többek között a Szabad Európa, az Euractivon és Guardian is „szélsőjobboldalinak” nevezte. Az egyik írásban egyesen azt írták, hogy „Orbán egy csoportba került az osztrák és a cseh ultrákkal”.

A cikkekben amiatt is aggódtak, hogy a magyar miniszterelnök és szövetségeseinek politikája túlságosan „Európa-ellenes”.

Félőnek tartják, hogy az új frakció lerombolja a liberális demokráciát, növelve a bizonytalanságot az Európai Unióban.

A The Timesban is kitértek rá, nem tartják kizártnak, hogy az Alternatíva Németországért (AfD) is csatlakozik a frakcióhoz, ezért a párt „vállalhatatlan” lesz. A Fidesz szerint ez a felvetés fel sem merült, ugyanis az AfD korábban már jelezte, hogy nem kíván csatlakozni a csoporthoz, emellett elképzelhető, hogy a párt saját frakciót alapít.

A European Interest felvetése szerint az új frakció nem befolyásolja majd az európai politikát, mivel a frakcióban egyedül Orbán Viktor van kormányzati pozícióban, és egyébként is kevés képviselője lesz a csoportnak az EP-ben. A tudósításokban arról is írtak, hogy a frakció alapítása gyengíti az európai jobboldalt, mivel kihívást jelent a két jobboldali csoportnak, a Konzervatívok és Reformisták (ECR) és az Identitás és Demokrácia (ID) pártjainak is.

A Mandiner szerint leginkább a jobboldali Európai Néppárt (EPP) aggódhat, mivel nemrég az MCC kutatása bizonyította be, a fontos témákban folyamatosan baloldali döntéseket hoznak.