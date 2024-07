„Orbán Viktor, Putyin legnagyobb európai szövetségese a háború kezdete óta először utazik Kijevbe” – olvasható a CNN címlapján. A cikk szerzője kiemelte, hogy Orbán hangoztatta a tűzszünet megkötésének fontosságát, de ez egyáltalán nem újdonság tőle, ugyanis a háború kitörése után a magyar miniszterelnök többször is síkra szállt a háború tűzszünettel történő befejezése mellett.

Hangsúlyozták Orbán azon kijelentését is, hogy javítani kíván Budapest és Kijev kapcsolatán, amely a lap szerint a magyar vezető Vlagyimir Putyinnal való szoros kapcsolata miatt romlott meg. Mint írják, „az autokrata magyar vezető” rendszeresen megkísérelte megakadályozni azokat az EU-s kezdeményezéseket, amelyek további katonai és pénzügyi támogatást nyújtanak Kijevnek a konfliktus idején.

Vannak közös pontok

A szerző kielemezte a magyar–orosz kapcsolatokat is, kiemelve, hogy a két ország kapcsolata nem csak gazdasági érdekek miatt szoros, Orbán és Putyin számos közös értéket vall: mindkét politikus LMBTQ-ellenes politikát folytat és korlátozzák a sajtószabadságot.

A Die Welt ugyancsak Orbán tűzszünetről tett kijelentéseit helyezte előtérbe, majd nyomatékosította, hogy Orbán a több mint két éve tartó orosz agresszió ellenére továbbra is szoros kapcsolatokat ápol Moszkvával. Kiemelték, hogy a magyar kormányfő többször is hátráltatta az Oroszország elleni szankciókat és az EU pénzügyi támogatását Kijevnek, és bírálta az Ukrajnával folytatott uniós csatlakozási tárgyalások megkezdését is. Emlékeztettek, hogy Orbán 2023 októberében Vlagyimir Putyinnal együtt vett részt egy pekingi csúcstalálkozón, amely az első találkozó volt a háború kezdete óta az orosz elnök és egy uniós állam- vagy kormányfő között.

A lap alaposan kielemezte Orbán Viktor és Zelenszkij igen viharosnak mondható viszonyát is. Felhívták a figyelmet, hogy Orbán és Zelenszkij viszonya a háború kezdete óta rendkívül feszült. Orbán a 2022. áprilisi újraválasztását követő beszédében Zelenszkijt az „ellenfelei” közé sorolta, miközben utóbbi többször élesen bírálta a magyar kormányfőt, amiért nem támogatja Ukrajnát.

Ritka gesztus egy régóta feszültségektől sújtott kapcsolatban

Magyarország miniszterelnöke, aki nyíltan bírálja az Ukrajnának nyújtott nyugati segélyeket, Kijevben tárgyalt Volodomir Zelenszkij elnökkel, miután Európa leginkább oroszbarát vezetőjeként meglepetésszerű látogatást tett az ukrán fővárosban – írja a The Guardian.

A brit lap szerint Orbán ukrajnai látogatása, amelyre egy évtized után először kerül sor, ritka gesztus volt egy régóta feszültségektől sújtott kapcsolatban, majd emlékeztettek a magyar kormány elmúlt időszakban tett oroszbarát tevékenységére.

Magyarország összetűzésbe került más NATO-országokkal amiatt, hogy Orbán továbbra is szoros kapcsolatokat ápol Oroszországgal, és nem hajlandó fegyvert küldeni Ukrajnának, a budapesti külügyminiszter májusban »őrült küldetésnek« nevezte a háború sújtotta ország megsegítését

– emelte ki a lap.

A Reuters szerint új lapot nyit Orbán Viktor, aki több mint egy évtized óta első kijevi útján tárgyalt Zelenszkijjel. A lap hangsúlyozta, hogy a magyar miniszterelnök nyíltan bírálja az Ukrajnának nyújtott nyugati katonai támogatást, és az EU vezetői közül a legmelegebb kapcsolatokat ápolja Vlagyimir Putyin orosz elnökkel.

A szerző szerint miközben Orbán feldühítette a nyugati partnereket azzal, hogy tavaly októberben tárgyalásokat folytatott Putyinnal, Magyarország többször is azzal vádolta Ukrajnát, hogy korlátozza az Ukrajna nyugati részén élő mintegy 150 ezer magyar nemzetiségű ember jogait.

„Ukrajna eközben nagyon szeretné megszerezni Magyarország támogatását, mivel nagymértékben támaszkodik a 27 tagú EU pénzügyi és katonai támogatására, ahol számos döntéshez egyhangúságra van szükség” – olvasható a cikkben.

Orbán tűzszünetet kért az Orosz Föderáció számára

Az ukrán lapok jóval alaposabban, a legkisebb részleteket is kielemezve számoltak be a tárgyalásról. Az Ukrajinszka Pravda több cikkben és részletesen közölte a tárgyalás pontjait. A cikkek többsége normális hangvételű, azonban Orbán tűzszünetről elmondott gondolatairól indulatosan számolt be a lap. „Orbán kedvező tűzszünetet kért Zelenszkijtől az Orosz Föderáció számára Kijevben” – áll a cikkben.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök a Volodimir Zelenszkij elnökkel Kijevben folytatott megbeszélései során támogatta az azonnali tűzszünet gondolatát, amely minden oroszbarát »béketervben« szerepel

– áll a cikk bevezetőjében, majd hozzátették, hogy a magyar kormányfő ugyanakkor hangsúlyozta, nem ragaszkodik kezdeményezéséhez, és elfogadja az ukrán érveket.

A TSZN Orbán látogatásának okait találgatta, és arra jutottak, hogy Magyarország európai uniós elnökségének köszönhető a kormányfő ottléte. A hírportál szerint bár a soros elnökségnek nincs gyakorlati jelentősége, nagy propagandahatása lehet. Mint írják, Orbán Viktor már a kezdetektől fogva valahogy le akarja mosni magáról a tisztességtelenség és néhány „törvénytelen döntés” vádját. Szerintük a magyar politikus Ukrajnával kapcsolatos politikája különösen tisztességtelenként ismert.

Magyarország még mindig birodalmi sérelmeket él át

A Fokusz ukrán hírportál politológusok segítségével elemezte ki a magyar kormányfő kijevi vizitjét. Petro Olescsuk politológus szerint Orbán a mostani kijevi látogatásán fontos kérdésekben egyfajta követ szerepét játszotta, de szerinte „nem valószínű, hogy a magyar miniszterelnök olyan közvetítő, aki képes lenne valódi tárgyalásokat kezdeményezni”.

Orbán minden nyilvános retorikája ellenére némileg megváltoztatta álláspontját, és különösen kevésbé hajlandó blokkolni azokat a döntéseket, amelyek valamilyen módon Ukrajna támogatásával kapcsolatosak

– mondta Olescsuk.

A politológus felidézte, hogy az ukránoknak télen „még táncot kellett előtte járniuk”, hogy rávegyék, oldja fel az Ukrajnának nyújtott segélyek blokkolását, most pedig Magyarország is támogatta az Ukrajna uniós tagságáról szóló tárgyalások megkezdését. A szakértő szerint Orbán rájött, hogy mekkora elégedetlenséget okoz az álláspontjával, és most keményen próbál új taktikát kidolgozni.

Azt is kiemelte, hogy Magyarországnak minden szomszédjával rossz a kapcsolata, és ez alól Ukrajna sem kivétel. Úgy gondolja, hogy ez azért van, mert Magyarország még mindig birodalmi sérelmeket él át. „Orbán egyébként nagyon szeret spekulálni a magyar nagyságról. De nem hiszem, hogy ez a képzeletbeli »nagyság« valahogy lehetővé tenné számára, hogy kulcsszerepet játsszon az ukrajnai békekeresésben” – zárta gondolatait Petro Olescsuk.

Ihor Rejterovics politikai elemző a magyar miniszterelnök ukrajnai látogatását kommentálva elmondta, hogy Orbán Viktor kijelentései az ukrajnai béke felé tett lépésekről finoman szólva is túlzásnak tűnnek, mivel nincs konkrét terve, csak általános frázisokat hangoztat arról, hogy véget kell vetni a háború aktív szakaszának.

Szerinte bár az EU-elnökség nagyjából egy formalitás, Orbán számára fontos volt, hogy nagy dobással kezdjen, és ukrajnai látogatása nagyon jó alkalom arra, hogy megmutassa, Budapest komolyan veszi a felelősségét. A szakértő szerint Orbán kijevi látogatásával azt is jelezte az EU-nak, hogy tárgyalóképes és nyitott bizonyos konszenzusokra.

Rejterovics szerint Ukrajnának most mindenképp meg kell oldania a 11 pontos kezdeményezést, és legalább egy bizonyos időre el kell távolítani annak lehetőségét, hogy Magyarország blokkolja az Ukrajna számára fontos kezdeményezéseket uniós és NATO-szinten. „Szeretném hinni, hogy Zelenszkijnek legalább ebben a két fontos kérdésben sikerült megegyeznie Orbánnal” – tette hozzá.

Oleh Szaakjan politikai elemző kissé más szemszögből értékelte Orbán ukrajnai látogatását. Úgy gondolja, hogy a magyar kormányfő már készül Donald Trump esetleges hatalomra kerülésére.

Orbán minden módon igyekszik javítani tárgyalási pozícióját Trumppal, Moszkvával és Pekinggel szemben

– jelentette ki.

Az elemző szerint Orbán Viktor látogatásának oka, hogy erősítse pozícióját, és a béketárgyalások megkezdésekor elfoglalhassa az egyik széket a tárgyalóasztalnál.

(Borítókép: Orbán Viktor és Volodimir Zelenszkij Kijevben 2024. július 2-án. Fotó: Genya Savilov / AFP)