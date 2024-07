A magyarországi ukrán közösség jelzésértékűnek tartja Orbán Viktor kijevi látogatását

Az Ukrajna és Magyarország közötti kapcsolatról, a nemzetiségi jogokról és a Magyarországon élő ukrán közösség helyzetéről is beszélt Grexa Liliána ukrán nemzetiségi parlamenti szószóló, aki azt is elmondta lapunknak, hogyan érinti az itt élő ukránokat Orbán Viktor magyar miniszterelnök és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök kijevi találkozása.

Grexa Liliána, ukrán nemzetiségi parlamenti szószóló az Index kérdéseire válaszolva többek között arról beszélt, hogy

mit jelent a Magyarországon élő ukrán nemzetiség és a menekült ukrán közösség számára Orbán Viktor és Volodimir Zelenszkij kijevi találkozója,

mit gondol arról, hogy hamarosan több ukrán iskola is nyílhat az országban,

miben látja a keddi találkozó legnagyobb jelentőségét,

illetve, hogy hogyan érzik magukat a háború elől menekült ukránok Magyarországon.

Tükörelvű megoldásra törekednek

Az ukrán nemzetiségi közösség nagy jelentőségűnek és jelzésértékűnek tartja, hogy miután Magyarország átvette az Európai Unió soros elnökségét, Orbán Viktor első útja a háború sújtotta Ukrajnába vezetett – fogalmazott az Indexnek Grexa Liliána.

A nemzeti kisebbségek ügyével kapcsolatban kihangsúlyozta: Magyarország és Ukrajna arra törekszik, hogy kétoldalú, kölcsönös együttműködés alakuljon ki, így szakértői és diplomáciai szinten már legalább fél éve azon dolgoznak, hogy egy úgynevezett tükörelvű megoldás jöjjön létre közöttük a nemzetiségi kérdésekben.

Azt a fajta bánásmódot, amelyet Magyarország az itt élő tizenhárom nemzeti kisebbséggel szemben képvisel, azt várom Ukrajnától is

– fogalmazott, majd hozzátette: úgy látja, Ukrajna jelenlegi vezetése ezt abszolút megértette, és ennek eredménye, hogy a kijevi találkozó létrejöhetett.

Alapvetően biztosított az ukrán oktatás

Arról, hogy a magyar kormányfő és az ukrán elnök megegyezett, nyissanak több ukrán iskolát Magyarországon, elmondta: az országban jogszabály alapján a nemzetiségi önkormányzatok által indított formában biztosított a nemzetiségi oktatás, de az ukrán nemzetiség ezzel jócskán elmaradásban van. 2023 óta ugyan nagy sikerrel működik a Leszja Ukrajinka ukrán nemzetiségi kiegészítő nyelvoktató iskola, de az 5 napos iskoláról csak idén márciusban – a szószóló javaslatára – született meg az Országos Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat határozata.

Grexa Liliána fontosnak tartja, hogy ezt a kérdést ilyen magas, államközi szintre emelték, és hogy a magyar állam mostantól kormányfői támogatást nyújt az ötnapos ukrán iskolák létrejöttéhez.

Több tízezer menekült ukrán gyerek van az országban, és vannak, akik még mindig nem járnak iskolába, mert vagy épp olyan korban vannak, amikor nem szívesen mennek olyan közösségbe, ahol nem beszélik a nyelvet, vagy még mindig az ukrán online oktatásban vesznek részt, és ezért nem jelentkeztek a magyar közoktatásba

– fejtette ki hozzátéve, hogy a gyermekek szocializációjának egyik alapja az oktatási intézmény, ezért nagy jelentősége van annak, hogy Orbán Viktor örömmel fogadta Volodimir Zelenszkij kezdeményezését, hogy legyen ukrán iskola Magyarországon.

Széles körű jogokkal rendelkeznek

Magyarország széles körű jogokat biztosít az itt élő nemzetiségek, így az ukrán kisebbség számára is, ezért jól érzik magukat az országban – hangsúlyozta a szószóló. Szerinte mind kulturális, mind pedig anyanyelvhasználati szempontból biztosítva vannak.

Az Ukrajna elleni orosz agresszió Magyarországot is nagy kihívások elé állította, de minden segítséget megad azoknak, akik arra kényszerültek, hogy elhagyják az otthonukat

– húzta alá Grexa Liliána.

A szószóló véleménye szerint Magyarország az integrációban is segíti az ide érkezőket, és azon ötezer gyermek többsége, aki már beiratkozott valamelyik magyar oktatási intézménybe, befogadó közegre talált mind a tanárok, mind a szülők, mind pedig a gyerekek részéről. Ugyanakkor az ukrán iskola – és a szószóló reményei szerint egy leendő ukrán nemzetiségi óvoda – majd további segítséget nyújt a beilleszkedésben addig, amíg a menekültek Magyarországon tartózkodnak.

Hozzátette: a magyar kormány nemrég egy kormánybiztost is kinevezett, aki az ukrán menekültek problémáival foglalkozik. Végül kihangsúlyozta, hogy az viszont nagy nehézséget jelent az ide érkezők számára, hogy nem beszélik a magyar nyelvet, de már jelezték a kormányzatok felé, hogy valamilyen módon támogassák a szülők nyelvtanulását, hogy „minél jobban el tudjanak helyezkedni, illetve természetesen a gyerekek is minél jobban be tudjanak illeszkedni a közösségbe”.