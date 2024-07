Négy ember meghalt a Beryl hurrikán pusztítása következtében

Az Atlanti-óceánon keresztül a Karib-tenger térségébe érkezett az ötös kategóriájú Beryl hurrikán, amely már négy ember életét követelte és a földdel tette egyenlővé Carriacou-szigetet.

A hurrikán, amely most Jamaica felé robog, bár már visszaszorult a 4-es kategóriába, a Miamiban működő Nemzeti Hurrikánközpont (NHC) arra figyelmeztet, hogy a Beryl még mindig pusztító, hurrikánerejű szeleket és életveszélyes, illetve viharos árhullámokat hozhat Jamaica egyes részeire, valamint a Kajmán-szigetekre. A központ azt is közölte, hogy a Beryl gyorsan halad Hispaniola déli része felé, amely Haiti és a Dominikai Köztársaság közös szigete – írja a The Guardian.

Amíg a hurrikán a Windward-szigeteken keresztül a Karib-tenger keleti részén haladt át, katasztrofális károkat okozott Saint Vincent- és a Grenadine-szigeteken, valamint Grenadában is. A széllökések sebessége elérte az óránkénti 241 kilométert is. A két szigetországból érkező első jelentések szerint több száz épület, köztük otthonok, iskolák, kórházak és rendőrőrsök súlyosan megrongálódtak vagy teljesen megsemmisültek.

A közösségi médiában megjelent videók és képek tanúsága szerint is óriási károkat okozott a hurrikán: a felvételeken leszakadt tetejű házak és romok között kutakodó emberek láthatók.

Fél óra alatt Carriacou a földdel vált egyenlővé

– mondta Dickon Mitchell grenadai miniszterelnök.

A térségben repülőtereket és üzleteket zártak be, a lakosokat pedig arra szólították fel, hogy a vihar közeledtével keressenek menedéket, mert még nincsenek túl a nehezén. A Caricom – amely a karibi térség regionális kormányközi szervezete – rendkívüli ülést tartott, hogy megvitassa a Beryl által érintett szigeteknek nyújtott támogatást.

A Beryl a rekordmeleg vízből nyerte erejét, amely most melegebb, mint a hurrikánszezon csúcspontján, szeptemberben lenne. A meteorológusok szerint a melegebb vízhőmérséklet a globális klímaválság következménye, amelyet elsősorban a fosszilis tüzelőanyagok elégetése okoz.